早餐地雷｜牛奶粟米片腸仔包愈吃愈肥　5大吃早餐陋習過量或致癌!

薯餅、腸仔、牛奶粟米片…大人和小朋友常見的早餐。營養專家指出實在不應有這樣的早餐習慣，5大早餐陋習，愈多吃便愈易肥，更有可能致癌。



5大早餐壞習慣

腸胃科與減重中心主任周莒光醫生在社交平台上分享指，早餐中的加工類食物不是理想的早餐。腸仔、煙肉、炸雞、炸薯餅等，不僅容易致胖，亦可能增加心血管疾病的風險，甚至可能致癌。國際癌症研究機構（IARC）在2015年已將加工肉歸類為「令人類致癌」（第1組）的物質。相關文章︰腿蛋麵1碗佔每日鈉上限85% 消委會加工肉檢測忌高溫烤

早餐吃蔬菜不足，是都市人普遍的情況，（黃寶瑩攝）

榖物片加牛奶高糖低纖 隱藏致肥陷阱

即使早餐宜重視蛋白質攝取，但應該揀好的蛋白質食物，例如水煮蛋、雞肉、豆漿等，它們的熱量、脂肪、鈉質也較低。另外，早餐榖物片加牛奶，雖然又快又好味，當中卻隱藏大量糖分，加工程度十分高，營養流失亦較多，而且膳食纖維低，吃過量容易致肥。相關文章︰3大穀物早餐營養比較哪款最易肥？營養師推6款低卡高纖

牛奶粟米片/榖物片加工程度高，隱藏大量糖分。（Unsplash）

大人小朋友5大早餐陋習︰

1.吃加工肉

2.吃油炸食物

3.吃蔬菜類不足

4.吃早餐榖物片

5.吃太多動物性脂肪蛋白質

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以下6款早餐宜少吃，避免第一餐便增加腸胃負擔︰

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參考資料︰台灣周莒光醫生FB