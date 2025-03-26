廚房意外｜玻璃煲蓋突碎裂！用鍋5陋習蓋半掩超錯！電磁爐保養5招

廚房意外｜玻璃鍋蓋碎裂有不同原因，但平常使用時的陋習也是罪魁禍首，例如最多人犯的錯誤是煲湯或煮汁時，把玻璃鍋蓋側躺半掩在鍋上，留些少空隙慎防滾瀉，但原來這樣做很容易鍋蓋爆裂！



玻璃煲蓋爆裂原因｜半掩鍋蓋最易出事

玻璃蓋的好處是可以看到鍋裡發生什麼，隨時可觀察沸騰狀態。然而，一不小心玻璃蓋容易有裂痕，甚至破碎，帶來危險，尤其以明火煮食。假如你習慣將鍋蓋半蓋在鍋上，騰空的一半一直被下方的熱力焫着，甚至暴露在火焰上，玻璃蓋邊很易被燒焦，久而久之玻璃亦可能碎裂。如果有必要將鍋蓋半蓋在鍋上，應用細火避免焫着鍋蓋。

鍋蓋半蓋在鍋上，騰空的一半暴露在火焰上，久而久之玻璃可能碎裂。（圖片︰和平フレイズ【公式】@waheifreiz twitter）

玻璃鍋蓋碎裂原因｜5大陋習最易出事

1 鍋蓋長時間暴露火焰上：將鍋蓋半掩在鍋上，避免溢瀉，但鍋蓋有一半一直被下方的熱力焫着，甚至暴露在火焰上，導致玻璃蓋邊被燒焦或爆裂。

2 用完即清潔：剛用過的鍋蓋仍很高溫，若即拿去沖洗，或向鍋蓋澆水，溫度差異大易令玻璃爆裂。

3 經常敲打撞擊鍋蓋：即使是強化玻璃，但累受外部衝擊，如掉落或撞擊鍋蓋等，也會爆裂。

4 習慣放鍋蓋在爐上：若常常把玻璃鍋蓋放在熱的電磁爐上，易致高溫烘裂。

5 缺乏保養：鍋蓋長期使用，難免會造成損耗，輕微刮痕愈積愈多又不察覺的話，也致碎裂。

手濕的時候，小心提玻璃鍋蓋，否則掉落碎裂。（尹嘉蔚攝）

電磁爐6大使用須知

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1 保持電磁爐面清潔，切勿將雜物放在爐面，使用前要檢視爐面有沒有裂縫或破損。

2 電磁爐的輸入功率頗高（火力），切勿與其他電器共用同一個插座。

3 使用合適的電磁爐鍋具，放上鍋具後才啟動電磁爐電源。

4 鍋具盡可能加蓋，以調低火力，既省電又能保留食物的水分。

5避免在湯鍋內放入過量湯水，以防沸騰時熱湯溢出，濺濕電磁爐。

6 即使電磁爐具備定時烹煮功能，使用時仍需有人看管，避免意外發生。

電磁爐5大保養貼士

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1. 使用電磁爐時，四周應保留足夠空間散熱。

2. 進行清潔前，務必先關掉電源，並拔除插頭，確保安全。

3. 切勿用水直接沖洗電磁爐表面，以免造成機體損壞或觸電危險。

4. 烹煮後，建議使用微濕軟布擦拭爐面、清除污漬即可。

5. 切勿使用金屬刷、砂布等堅硬材質清潔爐面，以免刮傷表面或損壞加熱元件。

參考資料︰Hint-Pot