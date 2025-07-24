煲乾水｜失魂女煲水乾燒20分鐘險火災　專家解5迷思開蓋淋水超錯

煲水失火｜家居安全不容忽視，無論你有多精明，總有失魂的時候。忘記帶電話、忘記關燈，但忘記關火則非同小可，釀成火災更會累己累人。讀者王小姐因忘記關火險釀意外，但當中有很多疑團，例如為何一呎高的火種一吹便熄、沒有可燃物都會散滿一室灰燼，正確處理方法是什麼？



乾燒鍋20分鐘沒釀火警 卻滿屋滿身炭灰！

讀者王小姐留言，早前在家，準備灼菜，用單柄鍋煲了一小鍋水，後因接聽電話忘了廚房的事，約二三十分鐘後才猛然醒起，衝入廚房見鍋內乾燒，並發出細碎的壁啪聲響，她第一時間先關火、打開玻璃蓋，鍋內卻隨即起火，火燒約一呎高，身旁沒有撲火工具，情急之下，她說只用口吹了幾下，火竟然熄滅了。幸好，沒有釀成火災，卻飄起一室炭灰，如雪花般散布廚房每個角落，王小姐的衣服頭髮當然不能倖免！

廚房意外｜撲火不正確小心爆炸！專家提醒4類火警忌用水應點處理?

港大化學系博士解5大迷思

王小姐很疑惑，為何鍋內並無任何東西，爐具附近亦無易燃物品，不知火從何而起？灰從何而來？為何火種一下子便被吹滅？港大化學系講師袁美恩博士回覆我們問題時，解釋了以下5大迷思，還教我們煲乾水，爐鍋㷫烚烚的時候，如何正確處理。

按圖看袁美恩博士解構單柄鍋乾燒起火5大迷思：

+ 9

迷思1：單柄煲乾燒後，鍋內和附近並無任何東西，為何一開蓋便着火？

袁博士指生火需要三大元素：氧氣、可燃物和高溫。雖然單柄煲內的水燒乾了，但其實無論煲內有多清潔，仍會殘留下一些油迹等，只是我們肉眼看不見。當鍋蓋一開，提供了氧氣作為助燃劑，高溫、可燃物，再加氧氣，那自然會着火了。

廚房爆炸｜日本人夫煎餃子釀爆炸 原來反碟惹的禍千祈咪做錯！

可燃物燒完，火便會自然熄滅。不過，如果附近有易燃東西，情況便變得危險了。 (frederick-medina@unsplash)

迷思2：鍋內燒起約一呎高的火燄，但只吹了幾口風，火便熄滅？

火種有多大，需視乎可燃物有多少，既然那些油脂殘餘物肉眼也看不見，自是極少量了。當這些可燃物燒光，即使不開口吹，火種也會自然熄滅。

迷思3：當火一熄滅便飄散一室炭灰，一掃便成黑印。究竟灰從何來？

當碳氫化合物在氧氣中燃烧時，會釋出二氧化碳及大量熱能。因為鍋中空氣有限，空氣中的氧氣在燃燒時供應不足，所以殘留油脂等碳氫化合物會被不完全燃燒，䆁出一氧化碳，及碳灰。而單柄鍋的塗層燒至溶化也可成灰。

多士爐爆炸｜大學生烘1塊多士炸爆廚房！專家教5正確用法忌2食物

迷思4：鍋內起火，應該用水淋熄它嗎？

不應該。袁博士解釋，這時已經超過煲水沸點100°C，可能已達200°C或300°C，水遇高溫會變成蒸氣，容易灼傷皮膚；而且鍋具愈大，水面面積愈大會產生愈多蒸氣，會愈危險。

電磁爐會比明火爐具安全嗎？(Foto-RaBe@Pixabay )

迷思5：電磁爐較明火爐具安全嗎？

不會，只要具備燃燒的三項要素：氧氣、可燃物和高溫，同樣會起火，情況差不多。

正確處理方法

1 關火

2 把鍋具移離高溫的爐具

3 待冷卻後處理



不同鍋具會有不同的後果嗎？👇👇👇

以不鏽鋼、易潔塗層、鑄鐵鍋3種不同材質來說，乾燒起火的情況下：

不鏽鋼鍋：危險程度較低。

易潔鍋：不耐高溫，若不斷乾燒，塗層融化，當中的有機化學物會釋出，亦相當危險。

鑄鐵鍋：若有琺瑯塗層也會燒至表層「卜」出脹起，破損生鏽，不宜再用。

如何預防燒乾水釀成意外？

袁博士建議，除了注意鍋具保養，免破損生鏽，釋出致癌物外，最好預設時間掣，提醒自己煲煮情況。

