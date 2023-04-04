大腸癌｜西方式飲食增患癌風險　減吃紅肉加工肉　2類食物應多食

大腸癌已連續15年位居台灣人罹癌患者人數第1位，2020年大腸癌新增個案達1萬6,829人，等同於每31分14秒就有1人被診斷為大腸癌！前美國芝加哥榮民醫院心臓加護病房主任謝安民引述最新研究指出，大腸癌有年輕化趨勢，且確診時已是晚期癌症的比率也增加；其次是西方式飲食可能透過改變大腸內的細菌生態，產生某種大腸桿菌，導致大腸壁發炎，最終惡化成大腸癌。



謝安民在Facebook「謝醫師開講」專頁發文表示，過去1年來有兩份大腸/直腸癌（簡稱大腸癌）研究報告值得關注：

1. 新診斷出大腸癌的病人中，年輕人比例提升，且診斷出來時，已是晚期癌症的比率也增加。



2. 西方多食紅肉、加工肉品、精製殼物和糖，而少吃蔬菜、豆類的飲食習慣，可能改變大腸內細菌的生態，產生某種特殊的大腸桿菌，導致大腸壁發炎，最終惡化成大腸癌中的一種。



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這份研究指出，1995年時新增大腸癌患者中，55歲以下比例僅約11％；但到了2019年竟成長至20％，30年來幾乎增長1倍，且有60％的病患發現時已是晚期。

近年來大腸癌病例與死亡率逐漸降低，可歸功於篩檢普及、醫療進步和大眾有意識的避免抽煙等癌症因子。但大腸癌症患者年輕化、且晚期比例增加的原因仍未清楚，不過從第2項研究來看，或許可見端倪。

這項針對逾13萬名醫療人員進行的大型研究，每4年一次會檢查受試者的飲食方式，結果顯示習慣西方飲食的人，腸道系統出現特殊的大腸桿菌，而含有這種桿菌的大腸癌發生率，比少吃紅肉、加工肉品與精緻澱粉者的比例高上許多。

所謂的「西方式飲食」，主要是精製澱粉、糖、紅肉（牛豬肉）和加工肉類（煙肉、火腿、香腸、臘肉等）吃得多；而蔬菜、豆類吃得少，這種飲食已知會引發全身及腸胃道的發炎反應。

謝安民提醒，這個研究證實飲食可能與大腸癌的發生有關連，雖然多數都市人的飲食以中式為主，但中式食物中仍包括許多紅肉、加工肉品、糖和精製穀物等西式飲食類似的成份。尤其有些人的飲食也是缺乏蔬菜、豆類，因此我們也應該和西方人一樣注意預防、診察大腸癌。另外，美國癌症協會近年已將大腸癌建議篩檢年齡，從50歲下降為45歲開始，或許也能做為台灣借鏡。

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【本文獲「今周刊」授權轉載。】

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