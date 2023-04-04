素食譜｜法式甜品橙醬班戟免蛋奶酒　煎班戟皮5招流暢熨貼易成功

沒有雞蛋的班戟皮，一樣是完美可口。掌握煎班戟皮5貼士，從此再不失敗。法國經典橙酒班戟（Crêpe Suzette）的2.0、3.0…版本成了橙醬班戟，大人、小朋友、純素者、蛋奶敏感者均可放心食用。



橙酒班戟沒有酒 橙醬香甜細膩

法國有道著名甜品，外貌平平無奇，賣相亦不細緻出眾，沒有賣弄精巧，就得幾塊班戟皮加橙汁，灒橙酒（Grand Marnier ）、點火，燒出香味，起名橙酒班戟（Crêpe Suzette），吃過的人定會直豎拇指，大加讚賞。食譜一直被廣傳，世世代代，每家每戶都會做自己的橙酒班戟。

橙醬班戟（尹嘉蔚攝）

好酒之人一定會用Grand Marnier（法國金萬利橙酒）來做Crêpe Suzette，由野橘釀製而成的甜酒，與法國陳年干邑調配，經陳化後有一種令人驚喜的口感，又香又醇。有人更認為Crêpe Suzette沒有Grand Marnier再不是經典的橙酒班戟。不過，現實一點說，Grand Marnier 一支700毫升約$300，如果你不經常用，不嗜好酒精，又想小朋友能吃到這個甜品，儘管扣掉橙酒。

橙醬班戟（尹嘉蔚攝）

連白絡攪成橙汁 不浪費一點橙

於是橙酒班戟變成了今次的橙醬班戟，我還用了2大個原汁原味的鮮橙，連白絡纖維放入攪拌機，加適量水一起攪成橙汁。顏色比較淡、白、濁，如果你想要更明亮及鮮艷的橙色，可以用雙手榨、用榨汁器榨，取汁捨肉棄纖維。煮橙醬不難，糖加牛油煮醬底，倒橙汁煮滾，直至收汁變稠身可用。

用足了2個完整鮮橙，加適量水一起攪成橙汁。（01教煮影片截圖）

純素班戟皮免蛋奶 5貼士熨貼完美

反而，煎班戟皮可以提供一些貼士給大家，我這份班戟皮沒有雞蛋、淡忌廉、牛奶，因此吃純素的人可放心，對蛋奶敏感的人也可安心吃。沒有加雞蛋一點也不礙事，用豆奶亦可以取締到牛奶。我建議大家用豆奶來開麵糊，不要只用清水，否則麵糊比較稀及薄，更差的是難以令班戟皮有焦黃色，看來很淡白就不吸引了。還有，加少少薑黃粉來增強黃色，不用怕薑黃會嗆味，基本上吃不出來，作用是加大黃色的顯眼度，替補雞蛋用於增色的效果。

油可以加在麵糊內拌勻，直接入鑊煎，一倒即順勢熨平。（01教煮影片截圖）

完美煎班戟皮5貼士︰

1.麵糊隔篩過濾，壓散麵粉粒，麵糊才夠順。

2.油可以加在麵糊內拌勻，直接入鑊煎；油倒在鑊內會阻麵糊去勢，未夠熨貼。

3.未倒入麵糊前，要用大火燒熱鑊，直到感覺中心有明顯的熱度。

4.熱鑊後轉細火，倒入麵糊，迅速將麵糊熨平，防止麵糊煎熟無法流動。

5.見班戟皮邊緣變焦黃色，可以刮起翻轉，煎另一面至熟。

橙醬班戟食譜

+ 3

攝錄︰趙錦添、麥超億

攝影︰尹嘉蔚、趙錦添、麥超億

剪接︰麥超億

美術︰鄒嘉寶

示範︰尹嘉蔚

健康小貼士︰

一個橙有約70毫克維他命C，較成年人每天所需攝取的60毫克為多。橙亦含維他命A、B、鉀質和鈣質等，以及豐的水溶性纖維，能降低血液中的壞膽固醇。



橙醬班戟（麥超億攝）

橙酒班戟英文？ Crêpe Suzette 橙酒是什麼酒？ Grand Marnier（法國金萬利橙酒），由野橘釀製而成的甜酒，與法國陳年干邑調配，顏色琥珀，明亮通透。

【橙醬班戟食譜】

分量8塊 1級難度 45分鐘

班戟︰中筋麵粉150克、粟粉30克、豆奶350毫升、糖30克、鹽1/8茶匙、植物油2湯匙、呍呢拿油1/4茶匙、薑黃少少

橙醬︰大鮮橙2個、清水100毫升、牛油20克、砂糖40克、杏仁片（已烘）適量

做法︰

1.除了植物油、呍呢拿油外，將班戟皮其餘材料拌勻。

2.將麵糊過篩，加植物油、呍呢拿油拌勻。

3.麵糊放入雪櫃靜置10分鐘。

4.開大火燒熱平底鑊，熱透後改中細火煎，倒入麵糊燙平。

5.煎班戟至一邊熟透後，翻轉烘1分鐘，盛起待涼。

6.將班戟摺疊成三角備用。

7.鮮橙洗淨，刮橙皮蓉。

8.切橙、去皮，放入攪拌機，加水攪成橙汁備用。

9.鑊內放入砂糖，加牛油用細火煮溶拌勻。

10.倒入橙汁、橙皮蓉，用中火煮至收汁。

11.將班戟放入橙醬內煮約1分鐘。

12.夾起班戟上碟，撒杏仁片、橙皮絲完成。

不失敗秘訣︰

麵糊過篩可壓散粉粒令麵糊更順滑。

麵糊放入雪櫃靜置鬆弛，可去除攪拌後的筋性，口感更鬆軟。

不喜歡橙肉白絡，可用榨橙汁小工具，顏色更橙更鮮。