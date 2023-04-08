復活節食物｜7大傳統食品早餐必食烚蛋　正餐烤羊下午茶念11門徒

復活節傳統食物只有復活蛋？復活節應節食物還有十字包、烤羊、紅蘿蔔…其中更有深層次的含義。復活節的早餐、正餐、下午茶，既豐盛又充滿意義。



從古至今復活節的傳統食品繼續受世界重視，復活節送彩蛋只是最基本的習俗之一，以下7樣食物由我們重新整理，從早到晚彌漫過復活節的氣氛。傳統上早餐吃烚雞蛋，正餐是烤羊腿，下午茶是水果蛋糕杏仁水果蛋糕Simnel Cake。

早餐

【復活節傳統食物1】烚雞蛋 Boiled eggs

烚雞蛋（圖片︰iStock）

象徵：重生、復活的墳墓，當被染成紅色時為基督的血。

歷史：早期基督徒習慣將雞蛋塗成紅色，象徵十字架上的基督。隨時代變遷，雞蛋被塗成有趣的圖案成工藝品，掛在樹上做裝飾。打開雞蛋代表復活後耶穌墳墓的開啟，因此要在復活節的早上吃。

【復活節傳統食物2】十字包Hot cross bun

十字包（圖片︰Moxie提供）

象徵：頂部有大十字架象徵耶穌被釘十字架，香料也可能象徵耶穌受難後用來防腐屍身的香料。

歷史：起源難以稽考，可能源自12世紀英國聖奧爾本斯鎮（St Albans），當時一名僧侶在耶穌受難日製作了十字包分給窮人。

正餐

【復活節傳統食物3】烤羊肉 Roast lamb

烤羊肉（圖片︰iStock）

象徵：純潔和善良、耶穌的犧牲。

歷史：早在復活節成為基督教傳統節日前，羊肉是猶太人逾越節的主餐。逾越節通常在復活節前後，當基督教誕生，皈依基督教的猶太人帶來了這個傳統。

【復活節傳統食物4】紅蘿蔔 Carrots

紅蘿蔔（圖片︰Unsplash）

象徵：春天、糧食充足和復活兔的食物。

歷史：傳統上給復活兔紅蘿蔔，英國一年四季有紅蘿蔔，所以它是復活節大餐最方便的配菜及可製成蛋糕。帶白色糖霜的紅蘿蔔蛋糕，以朱古力蛋點綴，漸成為受歡迎的復活節傳統食品之一。

【復活節傳統食物5】復活節麵包 Easter breads

希臘Tsoureki（圖片︰iStock）

象徵：大齋期「四旬期」結束，來年平安。

歷史：麵包在復活節很重要，是聖餐和最後的晚餐中基督身體的象徵。復活節麵包的款式因地區而異，英國Hot cross bun、希臘Tsoureki、波蘭Babka、意大利Easter Dove、德國Osterbrot、荷蘭Paasstol也是復活節麵包之一，用來當作禮物贈送和分享是非常普遍。

下午茶、小食

【復活節傳統食物6】杏仁水果蛋糕Simnel cake

復活節傳統蛋糕，由乾果、果仁、酒、香料和雞蛋製成，全是提子乾和水果的香甜味，外面籠罩一層蛋白杏仁翻糖，蛋糕上鋪有11粒蛋白杏仁糖球。

杏仁水果蛋糕Simnel cake（圖片︰iStock）

象徵：11粒糖球象徵去天堂的11人，除了出賣耶穌的猶大以外，紀念耶穌的11位真門徒。

歷史：有點模糊，據說在復活節前有一個長40日的*大齋期即「四旬期」，齋期完結禁食規定後，在復活節的周日作茶點享用。

【復活節傳統食物7】椒鹽脆餅 Pretzels

椒鹽脆餅 Pretzels（圖片︰iStock）

象徵：祈禱

歷史：最初是大齋期「四旬期」的一種小食，由「聖灰星期三」（Ash Wednesday）一直吃到復活節星期日。早期的基督徒在「四旬期」間只吃純素，椒鹽捲餅只用麵粉、鹽和水製成的，餅中的十字形代表雙臂交叉祈禱。

*大齋期Lent（又作「預苦期」或「四旬期」），復活節主日（星期日）往前推40日（主日不算在內）的星期三稱為「聖灰禮拜三」或「撒灰節」Ash Wednesday，從這日開始到復活節主日前稱為大齋期，這40日是紀念耶穌在曠野中40晝夜面對試探的事蹟。

參考資料︰Good to Know