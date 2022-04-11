復活節大餐｜蛋沙律三文治+免焗千層麵+冰花燉蛋+杞子杏仁朱古力

復活節一連四日假期，相信有市民仍會留在家中，避免外出。節日當前，慶祝復活節的食譜，或者圍繞雞蛋、紅蘿蔔、朱古力、十字包……因為記憶中的復活節，總看到一籃子朱古力復活蛋，在旁有隻小白兔手捧紅蘿蔔在看守。



誠如聖誕節大餐或新年大餐，「復活節大餐」，也許是大家趁節日及假期裡，想放肆地享用美食罷了。滿桌盛宴實在令人開懷，藉此該感恩及慶祝勞苦所得的食物，當社會愈發富裕，便愈來愈少人感受到獲取糧食的辛酸。食物也同時拉近社交距離，烹調和進餐時，回想起來也應該在當中找到了一些話題，從而打開話匣子，結識了彼此。不過，食譜不宜太過複雜，否則只顧埋頭苦幹弄大餐，卻忘了交流傾談的機會，豈不是浪費了聚餐的意義。以下四份簡單食譜或者會帶到一些參考給大家。

蛋沙律三文治

自己手做蛋黃醬（沙律醬），其實比想像中簡單。雞蛋、黃芥末、橄欖油、白醋，不停拂打材料將其混合，漸漸成了濃稠度高的沙律醬。必成功方法，記住只需要每次注入少量的橄欖油入蛋黃中拂打，直至倒完所需要的橄欖油份量為止，使勁打勻即可。

影片示範︰【蛋沙律三文治食譜】手做蛋黃醬好容易 必成功只需一件事！

蛋沙律三文治食譜

單柄煲免焗千層麵

簡單食譜、懶人食譜、免焗食譜、意粉食譜，甚至是Camping食譜，能滿足以上至少6大準則，我極力推薦大家考慮這個有水準、賣相佳、味道好，超級讓人滿足的「單柄煲千層麵」，「唔煮唔知咁易煮；唔食唔知咁好食」，它近乎完美地演繹出方便、簡易及高效的星級菜。

影片示範︰【意粉食譜】單柄煲免焗千層麵 免烚麵一鍋煮30分鐘完美速掂

免焗千層麵食譜

用具簡單，一隻鍋便搞妥，去Camping露營，野外烹調也用得上。

冰花燉蛋

雞蛋是大家常用又喜歡的便宜食材，卻可以創出變化多端的前菜、小菜及甜點。冰花燉蛋是廣東的傳統甜品，滑溜秘訣（1）常用的蛋水比例是1：2，也適用於蒸水蛋上，譬如1隻蛋50克：水2份100毫升，做1人份量，甜度建議自行針酌，留意凍食的話，可加多點冰糖調味。（2）過濾蛋水。此外，有人偏愛全程開中慢火蒸15分鐘，也有食譜建議用大火蒸2至3分鐘，後熄火蓋焗15至20分鐘，各師各法，然而兩者皆成嫩滑燉蛋。

影片示範︰【冰花燉蛋食譜】秋冬潤燥甜品 掌握蛋水比例如豆腐嫩滑

冰花燉蛋食譜

冰花燉蛋（龔嘉盛攝）

杞子杏仁朱古力

簡單完成的杞子杏仁朱古力脆片，可以當派對小食，又可以當平日零食，最緊要是不需用腦都可以達成，製作時間快，容易掌握。唯一不好是比較易溶，因此「食幾多、拎幾多」，保持質素。

影片示範︰【朱古力食譜】杞子杏仁朱古力 護眼抗氧零失敗小食