復活節蛋｜9地14款蛋料理超有代表性　附蒸水蛋、溫泉蛋不敗做法

復活節是宗教色彩濃厚的節日，復活節的代表食物令人最有印象可能是雞蛋。世界每個地方有自己的蛋料理食譜，成為最有代表性的蛋菜式，當中有不少風行全球。9個我們熟悉的地方，內地、港、台、日、韓、英、西、法、美，他們具代表性的蛋料理，大家認識嗎？



復活節中雞蛋有重生、復活之意。據說早期的基督徒習慣將雞蛋塗成紅色，象徵十字架上的基督，打開了的雞蛋代表復活後耶穌墳墓的開啟。多年以來，民俗將雞蛋殼塗上圖案成為工藝品，掛在樹上做裝飾，在復活節早上吃烚雞蛋過復活節。

烚雞蛋最有利人體吸收蛋白質，亦是最健康及低熱量的蛋料理。不過，世人充滿創意，烚蛋不能滿足口腹之慾和下廚藝術，大廚、家廚將雞蛋玩得淋漓盡致。

中國菜蛋代表︰賽螃蟹、蒸水蛋、番茄炒蛋

【賽螃蟹】這道「假冒」的蟹由蛋黃、蛋白仿造而成，將蛋創意發揮到極致，聞說慈禧吃罷後非常喜愛。「賽」在北京話中有媲美之意，賽螃蟹即媲美螃蟹。賽螃蟹輾轉流傳衍生了五花八門的做法，有些人喜用蛋黃加紅蘿蔔一起炒，更有蟹黃的鹹香與形態神髓。【賽螃蟹食譜】雞蛋扮螃蟹媲美真蟹味 欺騙慈禧的宮廷菜散落民間

蛋白、蛋黃分開炒，模擬蟹肉、蟹膏的神髓，伴鎮江醋享用，雖與真螃蟹風馬牛不相及，卻勝蟹味，口感嫩滑。（張善滿攝）

賽螃蟹食譜▼▼

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蒸水蛋、番茄炒蛋是家喻戶曉家常菜，愈簡單的菜餚愈考功夫。

蛋液內加鹽，撇去浮沫使蛋嫩質滑不起蜂窩。（尹嘉蔚攝）

【蒸水蛋】想蒸出比布甸還嫩的蛋，還是要講究技巧。水蛋比例、鹽的運用、消除蛋泡、蒸的時間、火力大小…一起看看蒸水蛋成功7步▼▼

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蒸水蛋做法︰

1.拿材質較厚的容器蒸蛋。

2.用溫開水約50℃稀釋蛋液，室溫涼水也可。

3.水蛋比例1︰1.5。

4.加鹽。

5.撇走泡沫。

6.蓋好保鮮紙或蓋上盤子。

7.先大火煲滾水，轉細火蒸。

8.細火蒸6分鐘，熄火後燜4分鐘出鍋。按雞蛋數量、蛋水比例、蛋液的高度及蒸鍋的材質等會牽連到不同的蒸製時間，一般控制在10分鐘左右。

【番茄炒蛋】不少大廚均認同它是「考牌菜」，弄不好番茄便水汪汪、炒蛋又粗又硬，如醬汁不夠，隨時有燶味。掌握雞蛋、番茄分開炒，最後才將兩者結合，也可做到出得廳堂的番茄炒蛋。【蛋食譜】番茄蛋拌麵水潤香甜 簡易家常菜這樣做色香味全

番茄炒蛋（尹嘉蔚攝）

香港蛋代表︰蛋治、蛋撻

【蛋治】香港美食推介，茶餐廳想必榜上有名。炒蛋治、厚蛋治，假如茶記夠慷慨的話，實在會毫不吝嗇地加大雞蛋的分量，又軟又綿蛋又香，是不少香港人在早上俯拾靈魂的最重要一餐。

厚蛋治（鄧倩螢攝）

【蛋撻】香港人的平民小食，由細見到大，你愛酥皮，還是曲奇皮？在四十年代，只有在高級餐廳才能品嚐蛋撻。後來，蛋撻姿態被漸漸下放，變得更親民、更有創意，廣東廚師糅合西式曲奇和中式燉蛋，創製出港人至愛。【蛋撻食譜】港式蛋撻皮脆蛋香 酥皮曲奇皮誰是正宗？

蛋撻（馮嘉雯攝）

蛋撻食譜▼▼

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台灣︰蛋餅

【蛋餅】蛋餅是台灣人從小吃到大的美食，或者大家到台灣旅遊時，早晨的街頭，行人路旁的小店，處處也散發着蛋餅的香味。

酸菜牛肉蛋餅（$38），傅珮嘉最喜歡吃蛋餅，在台灣居住及工作時，蛋餅是她的日常。（龔嘉盛攝）

親訪台灣大廚示範煎蛋餅▼▼

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日本︰溫泉蛋、玉子燒、茶碗蒸

日本的蛋料理五花八門，說三日三夜可能也意猶未盡，挑最有代表性的溫泉蛋分享。

【溫泉蛋】顧明思義在溫泉中煮成，溫泉水的溫度約70°C，浸15分鐘後剝開，形成蛋白半凝固「水汪汪」，而蛋黃半熟的狀態，整隻雞蛋晶瑩剔透，成功的關鍵是水溫及浸蛋的時間。

溫泉蛋做法︰

1.將500毫升水煮至大滾，注入100毫升冷水（即滾水的1/5容量）。

2.熄火後放入雞蛋，蓋住焗15分鐘。

3.取出，待涼5分鐘後敲開完成。

溫泉蛋（尹嘉蔚攝）

必成功的黃金方法▼▼

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韓國︰麻藥蛋

【麻藥蛋】麻藥在韓國菜中並不陌生，麻藥飯卷、麻藥粟米、麻藥溏心蛋…麻藥的由來不可考，它呈現的味道是甜辣鹹鮮俱備，醬油（豉油）、糖、辣椒、蒜、蔥、麻油、芝麻是麻藥的靈魂元素，就像麻藥會令人中毒般上癮一樣，忍不住一口接一口。蛋食譜｜麻藥溏心蛋人氣韓國菜 完美流心最重要把握烚浸黃金時間

醬油、糖、辣椒、蒜、蔥、麻油、芝麻成為麻藥的靈魂元素。（詹郭敏攝）

麻藥溏心蛋食譜▼▼

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英國︰蘇格蘭蛋 Scotch egg

【蘇格蘭蛋】將烚蛋收藏在免治肉之內，抹上麵包糠，弄成丸子狀，然後油炸而成的英式料理。

蘇格蘭蛋 （圖片︰iStock）

西班牙︰薯仔蛋餅 Spanish omelet

【薯仔蛋餅】西班牙當地最常見的tapas家常小食，各家各戶也有自家的獨門秘方和配搭，但主角一定是雞蛋和薯仔。薯仔蛋餅蛋香軟綿綿 2種材料炮製西班牙家常小食

薯仔蛋餅（馮嘉雯攝）

薯仔蛋餅食譜▼▼

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法國︰法式奄列 French omelette

【法式奄列 】屢被評為soft、buttery、glossy及tasty的蛋奄列，基本上有4樣材料︰雞蛋、牛油、鹽及胡椒。如果在蛋中加適量mozzarella芝士，味覺與視覺上也更吸引。【奄列食譜】芝心法式奄列超嫩滑 2大貼士15分鐘第一次做已成功

法式奄列（尹嘉蔚攝）

芝心法式奄列的做法▼▼

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美國︰班尼迪蛋 Eggs benedict

【班尼迪蛋】地道的美式早午餐，將水波蛋（Poched egg）放在多士或英式鬆餅上，配荷蘭醬、火腿或三文魚享用。【蛋食譜】Eggs Benedict加2材料完美示範 整荷蘭汁放牛油有秘訣

班尼迪蛋（圖片︰Unsplash）