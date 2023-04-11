入廚貼士｜一小撮、少許、適量即是多少？日本家政導師教如何分辨

鹽、糖或其他材料見分量寫「一小撮」、「少許」、「適量」，即是用幾多？日本家政教師有以下提示。



一小撮vs少許有何分別？

食譜書上鹽、糖等的分量指示，有時寫上「一小撮」，有時「少許」，「適量」更令人疑惑，大家心目中的適量可能有不同定義。日本家政教師兼營養師和漢歩実解釋，「一小撮」、「少許」，是用手來量度分量，「一小撮」比「少許」為多。

（圖片︰iStock）

以鹽作例子，

一小撮鹽︰用拇指、食指和中指揑一撮，約相當於1/6茶匙（約 1克）作參考。



少許鹽︰約相當於1/12茶匙（約0.5克）作參考。



泡菜等食譜上，讀者可能看到「一把鹽」，尤其是日本、台灣翻譯過來的食譜，「一把鹽」相當於約2湯匙（約36克）。

適量vs適宜又如何理解？

「適量鹽」（塩適量），意思是必須添加適量的鹽。讀者可能覺得啼笑皆非，的確「適量」最沒有標準答案。和漢歩実指看到食譜上寫「適量」，就以少量來添加，不要一下子大量添加，利用試味來決定最終用量。譬如有人喜歡吃辣，有人不喜歡吃辣，因此食譜上例如辣椒、芥末等辣味食材，通常用「適量」來表達。

（圖片︰Unsplash）

有時，讀者可能會見到「適宜」（例如︰塩適宜），這由廚師自己來揸主意，根據菜餚的味道、風味和外觀，例如是香草調味料、胡椒粉等，通常也寫「適宜」來賦予材料使用彈性。