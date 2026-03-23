砂糖結塊怎麼辦？1零食同放防結塊+3招回復鬆散　砂糖結塊非受潮?

砂糖結塊原因｜砂糖結塊怎麼辦？砂糖放久了都可能會變硬、結塊，要用匙羹摏開才能弄散糖粒。想防止砂糖結塊，只要放一樣零食入糖罌就可以輕鬆解決問題。潮濕原來不是結塊的真正原因。



舀糖時想保持順暢，要用密封的保存罐儲存，保持濕度穩定。（圖片︰photo AC）

砂糖結塊原因｜濕度是關鍵 潮濕不會令糖結塊

砂糖結塊主要原因是甘蔗等原料容易乾燥，不是因為糖受潮而結塊，相反是因為乾燥。舀糖時想保持順暢、鬆散狀態，要用密封的保存罐儲存，保持濕度穩定。此外，還有一個方法，就是放入一些棉花糖。

防砂糖結塊方法｜加1物控制濕度 避免接觸空氣

只要放2-3粒綿花糖入糖樽內便可！因為棉花糖含水分，將它們與砂糖放在一起，可以控制糖的濕度。不過，要定期換棉花糖，時間太久會發霉。

至於，那些仍在包裝袋內的砂糖，最好用夾拑實開封口，或者放在密封容器中，避免接觸空氣。

棉花糖含水分，與砂糖放在一起，可以控制糖的濕度。（圖片︰日本Grape）

砂糖結塊怎麼辦？｜回復鬆軟3大解決方法

至於，要將結塊後的砂糖回復粒粒分明，至少有3個方法▼▼

方法1：微波爐加熱

將結塊的砂糖放入微波爐，假如糖罌的物料可微波就更方便。用中火左右漸次加熱，每次約20秒，直至砂糖回復鬆散，加熱時隨時注意糖塊的變化。

微波爐加熱可令砂糖回復鬆散。(資料圖片)

方法2：雪櫃急凍

將糖罌放入雪櫃急凍約2小時後取出，回室溫20-30分鐘，砂糖便會恢復鬆軟。

把結了塊的砂糖放入雪櫃急凍，再取出解凍一樣可以令砂糖回復疏散狀態。（photo-AC）

方法3：濕廚房紙

弄濕一張廚房紙，扭出多餘水分，將濕廚紙蓋在糖罌上，冚蓋，在室溫放置一晚，翌日砂糖回復鬆散。

參考資料：日本Grape