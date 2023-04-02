入廚貼士｜新興薯仔奶質感如豆奶　植物奶代牛奶煮汁做甜品點揀好

4款常見的植物奶，燕麥奶、杏仁奶、豆奶、米奶的營養如何？植物奶可否取締牛奶？用植物奶做甜品、烘焙或烹調，如何將其美味發揮到淋漓盡致？



植物奶風潮盛行，銷售數字節節攀升，到2024年植物奶於全球市場，預計將超過210億美元。（尹嘉蔚攝）

杏仁奶、燕麥奶、豆奶、米奶等植物奶風靡市場，6、7年前提到植物奶，大家不太認識，紛紛問什麼是植物奶；如今已經愈來愈多消費者接受及應用了。加上近年為響應環保，倡議減少畜牧業碳排放，也推動了喝植物奶的風潮。記者還曾在日式超市中買到薯仔奶，味道不錯，質感與豆奶一樣濃郁。

薯仔奶質感與豆奶一樣濃郁。（尹嘉蔚攝）

4款常見植物奶營養要項

營養師余朱青在社交平台分享，指大部分植物奶的熱量與脂肪量比牛奶低，膳食纖維的含量卻比牛奶多。吃純素、有乳糖不耐症或對牛奶過敏的人可用植物奶代替。從營養學來看，牛奶是很好的蛋白質與鈣質攝取來源，沒有健康問題或飲食禁忌的人，牛奶和植物奶可交替飲用，更能攝取多元營養素。消費者選購植物奶時，看看營養標籤與成分，選無糖的更好，避免攝取多餘熱量。

燕麥奶：膳食纖維豐富，屬全穀雜糧類飲品，會添加碳酸鈣或磷酸鈣，熱量比牛奶低，糖成分偏高，控制碳水化合物的人，注意不要過量。

杏仁奶：熱量和蛋白質含量偏低，鈣含量高，不含麩質。

豆奶：蛋白質含量高，和牛奶的鈣含量幾乎相約。

米奶：屬全穀雜糧類飲品，糖質比例高，容易有飽足感，多數有添加糖，熱量較高。

植物奶如何取締牛奶烹調

植物奶的原料多數來自堅果、穀物、豆類，加水一起製作而成，味道香濃，入口順滑。一般而言，植物奶中以豆奶、燕麥奶及堅果奶的質地較濃稠。與牛奶相比，最接近牛奶質感的是含澱粉質的豆奶、燕麥奶、薯仔奶等；杏仁奶比牛奶、豆奶稀一點，米奶最稀薄；而椰奶比牛奶濃。

如何用植物奶發揮其美味？▼▼

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米奶︰味道清淡，質地稀薄，適合感覺清新的甜點及煮醬汁。

豆奶︰最似牛奶，可煮醬汁、做甜品等，特別是無蛋的甜點，最助上色，增加麵糊稠度，加少少鹽可除豆腥。西湯食譜︰蘑菇粟米湯新鮮食材遠勝罐頭湯 餐湯變醬汁一湯多食

杏仁奶︰味道香濃，適宜沖咖啡、做甜品、做烘焙，特別適用於以杏仁粉做的曲奇、批撻或蛋糕等。甜品食譜︰純素檸檬撻無蛋奶簡單消暑 蒟蒻凍粉如何處理爽又挺？

合桃奶、榛果奶︰最香濃，淨飲、沖麥片、配茶點，喝原本風味。

燕麥奶︰味道溫和，有穀物香味，沖咖啡、做甜品、做烘焙，與楓糖味相襯。素食譜︰純素朱古力布甸做法簡單免魚膠 燕麥奶媲美牛奶香濃柔滑

椰奶︰味道很濃，配熱帶水果、煮咖喱、煮湯。代替淡忌廉，全脂椰奶可拂成固態忌廉使用。顏色夠白，想甜品色澤更亮的可考慮。素食譜︰酥皮椰汁素雞濃香鬆脆 印度油酥餅煮法多變湯品變上菜

可按不同需要或喜好，選適合食譜要求的或按個人喜好的植物奶，也可將植物奶混合使用，自行調配出合味道及質感的植物奶。【素食替身】椰奶打拂成忌廉 堅挺軟綿綿成功有秘訣！相關文章︰【素食替身】椰奶打拂成忌廉 堅挺軟綿綿成功有秘訣！

參考資料︰余朱青營養師FB