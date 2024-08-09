早餐食譜｜15款簡單快捷健康早餐食譜　多士奄列蛋餅乳酪懶人必學

早餐食譜要健康之餘，最重要是簡單快捷、新手都做到！健康簡易早餐食譜必備的，除了太陽蛋、炒蛋、烚蛋，還可變化出不同的早餐餐單，乳酪和多士也是尚佳選擇，以下推介15款簡易早餐食譜，一星期7天，天天新款也沒問題。



早餐食譜｜吃蛋助減重 益腦提升専注力

以下15款早餐食譜逾半有雞蛋加持，早餐吃蛋不僅可延長飽腹感，減低午餐甚至一整天的熱量攝取，有利瘦身；當中的卵磷脂、膽鹼等更有益大腦，提升記憶力和專注力，為你提供生活能量，每天都有好開始。【雞蛋】早餐吃蛋助減肥增記憶......你未必知道雞蛋的6大好處！

早餐食譜1：半熟蛋蘑菇嫩菠菜多士食譜

早餐食譜｜半熟蛋多士必成功法 下醋攪拌也省掉！👈👈👈有片睇

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早餐食譜2：芝心法式奄列食譜

早餐食譜｜芝心法式奄列超嫩滑 2大貼士15分鐘第一次做已成功

芝心法式奄列食譜

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早餐食譜3：法式多士食譜

早餐食譜｜法式多士簡單做法 香濃蛋吐司可媲高級甜品要切2刀？

蛋香味濃郁，口感好像烤香了的麵包布甸。（尹嘉蔚攝）

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早餐食譜4：白雲蛋多士食譜

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早餐食譜5：蛋沙律三文治食譜

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早餐食譜6：薯仔蛋餅食譜

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薯仔蛋餅食譜

早餐食譜7：雞蛋芝士辣茄醬玉米片Chilaquiles食譜

早餐食譜｜墨西哥早餐雞蛋芝士辣茄醬 舀起啖啖邪惡Comfort food👈👈👈有片睇

早餐食譜8：班尼迪克蛋（Eggs Benedict）食譜

早餐食譜】Eggs Benedict加2材料完美示範 整荷蘭汁放牛油有秘訣

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早餐食譜9：英式鬆餅食譜

早餐食譜｜英式鬆餅外香內軟 鮮奶檸檬自製天然鬆軟劑！

英式鬆餅食譜

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早餐食譜10：蒜蓉包食譜

早餐食譜｜蒜蓉包外脆內軟陣陣蒜蓉焦香 包一定要夠厚！

蒜蓉包食譜

早餐食譜11：蛋牛治食譜

早餐食譜｜蛋牛治茶餐廳經典美食 鹹牛肉炒嫩蛋烘底甘香有秘訣

早餐食譜12：火腿芝士卷食譜

早餐食譜｜火腿芝士卷15分鐘炮製懶人早餐 想更金黃香脆有妙法

早餐食譜13：蘋果批食譜

早餐食譜｜蘋果批免搓免焗免油炸 酸甜開胃一塊麵包搞掂！

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早餐食譜14：「隔夜穀物早餐」雜錦果乾燕麥食譜

早餐食譜｜【空少私房菜】推介Bircher Muesli「隔夜穀物早餐」雜錦果乾燕麥高纖低卡

早餐食譜15：希臘乳酪食譜

早餐食譜｜自製乳酪做法超簡單1個袋代替發酵機？多張紙希臘乳酪都整到！

一般乳酪做法👇👇👇：

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希臘乳酪做法👇👇👇：

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同場加映：烚蛋時間 全熟最易吸收消化

早餐烚蛋，你愛多少成熟？烚多少分鐘才最好？由於生雞蛋的蛋白質結構緊密細緻，不易消化和吸收，只有煮熟了的雞蛋，蛋白質結構才會變得鬆軟，有助腸道消化。因此最健康的做法是把雞蛋烚至全熟。【教煮實驗室-捧蛋 1】烚蛋最高境界 焗10分鐘最健康