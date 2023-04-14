無印MUJI week｜10款廚房好物　自選四餸飯比目魚雜菌加草莓甜品

MUJI week 4月14日至23日有減價，會員有折上折優惠，以往常吸引一群愛好簡約日本風的消費者。今次帶大家看幾樣抵買的廚房用品、餐具、健康營養餐飲，包括味噌烤比目魚柳、昆布鰹魚湯燴牛面肉、純素醬汁煮雜菌、十六穀飯、草莓甜品…



MUJI 簡約主義自成一格

禪、茶道等高度代表日本美感與精神性的事物，不知你們有沒有同感都被強烈反映在MUJI的商品中，最明顯的例子是餐具，例如碗、碟、杯等器皿，設計毫不冗贅而且耐用，MUJI的獨創性招攬了一眾喜歡簡約主義及講究產品實用性的顧客。選擇MUJI已成為一種充滿個性的生活品味，那種「木系．木色」的極簡風格更成為室內設計、廚房裝修、家中用餐區等的靈感來源。

白磁茶杯$25（尹嘉蔚攝）

10樣廚房物品 適合簡樸高效入廚者

簡約主義與時下經常被提倡的斷捨離主義不謀而合，試問家裡哪塊地方最是凌亂不堪？廚房一向被認為是最易堆積雜物的地方，碗碟東歪西倒，鋅盤水垢、爐頭污漬處處，大大影響入廚做菜的興致。自律打理好廚房、居室一定使人更神清氣爽，碰上減價期，不妨閒逛一圈看看有沒有合適的心水好物想添換。

精選了10樣廚房物品兼容美觀實用，價錢算親民；另有一些方便裝味噌湯包、醬料包快捷便利，適合愛高效率的入廚之人▼▼

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「四餸飯」自選營養比例 甜品花樣多

簡樸為主的減法美學，也體現在Café&Meal MUJI之內，一人一份的四品料理套餐，包含了主食、輕食、湯、飯。以簡單調味為主，似是追求原食材的天然味道。四品料理套餐，食客可從16 款料理中，自選冷盤及熱盤各兩款；亦可選配十六穀飯/白飯/麵包/沙律。十六穀飯一般來說是混合日本產的大麥、糙米、黑米、赤米、藜麥、玉米、糯米、豆、高樑、芝麻等16種穀類，比純白米飯有更多膳食纖維、礦物質及維他命等，升糖指數亦比純白米飯低。

四品料理套餐，自選冷盤及熱盤各兩款，可配十六穀飯。（尹嘉蔚攝）

冷盤︰芥末醬汁帶子蓮藕沙律、芝麻醬拌菠菜冬菇、烤核桃南瓜豆腐沙律、生薑醬汁雜菜厚燒玉子等。

熱盤︰昆布鰹魚湯燴牛面肉、味噌烤比目魚柳、茴香奶油雙花蝦、純素醬汁煮雜菌等。

以上另有全份300克供應，按圖看更多▼▼

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客人可因應個人需要，自行決定健康餐單。（尹嘉蔚攝）

對食客來說，可以自行決定碳水化合物、蛋白質及脂肪的攝取比例，亦可按心情自選自己想試的菜式，這彷彿就跟This This Rice（兩餸飯）有異曲同工之處。除了主餐之外，亦有多款士多啤梨甜品（果撻、長崎蛋糕卷及戚風蛋糕）、洋菓子如梳乎厘奄列、宇治抹茶芭菲、Tiramisu；飲品如士多啤梨玫瑰凍牛奶、熱情果玫瑰水果茶、高知縣柚子咖啡梳打等可選。

春日士多啤梨甜品（尹嘉蔚攝）

按圖看更多及餐牌價目▼▼

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餐飲區有日式料理食譜書給愛下廚的人閱覽。（尹嘉蔚攝）

MUJI week 2023詳情

MUJI week 於2023年4月14日至23日舉行，全線港澳店及香港官網商店同步。MUJI會員於店內購物或餐飲消費有額外九折，優惠適用於正價及折扣商品；而非會員也可受惠，店內有多項限定商品減價，包括家居收納用品、廚房用品及食品等。

