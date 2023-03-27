買日本食材貼士｜賞味期限、消費期限如何區分　過期雞蛋可吃嗎？

逛日本超市或到日本旅行，取包裝食品查看食用日期，你可曾留心「賞味期限」、「消費期限」的標示？兩者有何區別？過期限後是否完全不可以進食？有沒有緩衝期或安全期？以下解釋2分鐘看懂。



賞味期限是什麼？過期仍有緩衝期

「賞味期限」（しょうみきげん），賞味在日文裡的意思是品嚐食物的美味、仔細咀嚼來享受食物，因此「賞味期限」指食物可保持美味狀態下的時期。萬一過了「賞味期限」，代表食物的風味及美味可能會下降，不代表完全不可吃。「賞味期限」通常見於不易變壞的食物上，包括零食、即食麵、食物罐頭、飲品或加工肉品上。

一般來說，「賞味期限」的1.1至1.5倍的期限內吃完也算安全，即是如果製造日期到賞味期限為4星期，28天乘以1.1即30.8天、乘以1.5倍等於42天，即建議在以上日子前吃完。不過，大家最好能在「賞味期限」前享用，獲取食物最佳的味道。

賞味期限（圖片︰photo AC）

消費期限要遵守 保持食用安全

至於「消費期限」（しょうひきげん）要確實遵守，它代表食品食用的安全期限，已清楚標明了年、月、日，一旦超過可能有食用安全疑慮。便利店中的便當、飯糰、三文治、甜品、乳酪，超級市場裡的刺身、炸物、熟食等都會標示「消費期限」，因為這些食物的食用期限較短及較易變質。

消費期限（圖片︰photo AC）

「賞味期限」類似「best before」、「before date」、「best by」-食物保持美味狀態、維持新鮮度與品質的期限。

「消費期限」類似「use-by date」、「expiry date」、「use by」-食物安全食用、不變質的期限。



無論是「賞味期限」或「消費期限」，最重要是食品一旦開封後，必須盡快食用以防食物變質。

日本蛋有沒有賞味期限/消費期限？

基本上雞蛋有食用限期！以日本蛋為例，日本養雞協會顧問信岡誠治在媒體受訪中表示，當包裝上寫了賞味期限（Best by），即是最佳食用期限或保質期，也可說是「可以生吃雞蛋的期限」。由於考量了各種因素，蛋商傾向選擇一個較短的賞味期限，例如是2星期左右保證食品安全。

如果冷藏保存的雞蛋，當過了賞味期限也可食用！但應煮熟後才吃，用70°C以上煮超過1分鐘；跟其他食物一起煮，則用75°C以上煮超過1分鐘。但是，如果在炎熱的夏季，在常溫保存下的雞蛋，即使過了賞味期限也不宜食用。

最後，當看到冷藏的日本蛋標示了有效期限、消費期限（Use by），一般來說過了此日期後不建議食用了。

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什麼是賞味期限？ 賞味期限類似best before，食物保持美味狀態下的時期。 什麼是消費期限？ 消費期限類似expiry date，食物安全食用、不變質的期限。 過賞味期限的食物可吃嗎？ 「賞味期限」的1.1至1.5倍的期限內吃完也算安全…如何計按此

參考資料︰日本農林水產省/All About/日卵協/元氣網