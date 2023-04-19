飲食熱話｜考試前忌吃炸豬扒應考日要吃早餐！飲食攻略助有好成績

不論是即將登場的中學文憑試，或是6月的期末考試，甚至是資格、語言檢定等大大小小的考試，都影響人生不同階段的發展。



日劇迷們對於改編自漫畫《龍櫻》（又稱《東大特訓班》）中提及的讀書技巧應該印象深刻，其中就曾出現這樣的劇情：男學生的媽媽炸了炸豬扒給小孩吃說是要做考試祈願，然而老師曾耳提面命「考前不要吃炸物」。這是為什麼呢？

考試前不能吃炸豬扒？考前怎麼吃？（按圖👇👇👇）

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炸豬扒帶來考試勝利好運？ 專家這樣解讀

有些人或許有聽過：在日本，有炸豬扒會為考試帶來勝利的傳說，因此漫畫中有一片段，是主角的媽媽做炸豬扒給主角吃。那麼，漫畫提到的「遠離炸物」是否有營養學根據呢？「營養師Couple食記」台灣營養師黃雅鈺表示，炸物屬於高油脂食物，攝取後腸胃不易消化，若再搭配精製澱粉或甜飲，更容易造成飯後血糖過高導致人昏昏欲睡，可能影響備考狀況。

考前怎麼吃？ 不同時間點飲食策略也不同

那麼考前該怎麼吃，在考前不同時間點的飲食策略也有不同。黃雅鈺表示，備考期間還是以均衡飲食為基礎，正餐需適量吃全榖雜糧類，維持基本飽足感，並搭配維他命B雜含量豐富的深綠色蔬菜。黃雅鈺也提到，備考期間考生可能需讀書較晚，可於晚餐後補充適量點心，除了前面提到的全榖雜糧類以及深綠色蔬菜以外，也可選擇新鮮水果及堅果類等富含膳食纖維的食物。

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到了考試當日，黃雅鈺提醒，一定要記得吃早餐！因為沒吃早餐可能有血糖偏低、注意力不集中或記憶力較差，影響作答。建議早餐可選擇較高纖的全榖雜糧類（例如番薯、粟米、全麥吐司等）；搭配優質蛋白質，（例如蛋、里肌肉及芝士等）；以及健康飲品（例如低糖、無糖豆漿、牛奶或無糖茶等），可攝取滿滿營養兼顧飽足感。

另外時間拉到考試當天，在台灣的大家或許多少有印象，考大學當日，很多人上午會吃白稀飯，中午時，家長會統一訂便當給我們吃吧？黃雅鈺提醒，當日的飲食需盡量清淡、少刺激腸胃。最後則是最重要的「應考當天」，黃雅鈺提醒，應考日當天，許多考生容易緊張，腸胃道不適，應考前一餐可依照個人狀況及經驗排除易造成腸胃不適或促進腸胃蠕動的食物，例如大家都很熟悉的大杯冰奶茶，或是乳酪飲品。

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【本文獲「NOW健康」授權轉載。】

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