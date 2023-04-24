降血壓餐具｜日本智能餐具1原因令鹹味倍增　筷子碗助減鈉控血壓

食鹽中的鈉是身體的必要元素，是人體所需的電解質，但過多的鈉會對身體造成負擔，增加腎病、心臟病、中風等風險。為此日本有研究團體研發出智能餐具使用電流增加食物的鹹味，也減低人體的鹽分攝取量。



每日鈉攝取量應低於2000毫克

身體吸取過多鈉質會增加患高血壓的機會、中風及冠心病等的風險。世界衞生組織建議成人每日的鈉攝取量應少於2000毫克，約等於1平茶匙鹽（約5克）。而根據衞生署的資料，本港成年人口每日的鹽攝取量約8.8克，超出世衛的建議標準。

智能筷子（圖片來源：KIRIN官網）

日本明治大學研發 電流味覺感應鹹味增1.5倍

明治大學宮下研究室和食品公司麒麟控股株式會社合作，開發了新產品「Erekisoruto」（意思為「電流鹽」）餐具。該項技術使用微弱的電流來改變人類感知食物的味道，這種電流會流經口腔及食物，剌激人類的舌頭，令他們感知的食物鹹味增加約1.5倍。

「電流鹽湯匙」和「電流鹽碗」，可以內置電池，不需連接電源就能使用。（資料來源：WBS News）

電流鹽湯匙、碗、筷子 預計明年推出

在2022年4月，該研究團隊研發了「電流鹽筷子」，當人們進食時，筷子會輸出特殊的波型電流去加重鹹味。但因為在進食時舌頭和筷子的接觸面積小，而且該發明需以電線連接電源才能使用。所以團隊研究將這項科技應用到其他餐具上，研發了「電流鹽湯匙」和「電流鹽碗」，可以內置電池，不需連接電源就能使用。消息指新型智能餐具預計將於明年初在日本市場推出，零售價目前未定。

資料來源：ODDITYCENTRAL