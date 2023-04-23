健康陷阱｜紫米可致脹氣血糖升　營養師推薦1種米抗炎花青素更高

中式傳統早餐深受人們喜愛，其中古早味飯糰超有飽足感，吃一顆就能飽到中午，有些店家會提供白米或紫米的選擇。台灣美女營養師劉馥萱就在Facebook表示，雖然普遍都認為紫米是更營養健康的選擇。



對此，台灣營養師劉馥萱表示，紫米屬於糯米的一種，含較多支鏈澱粉，對於血糖會帶來較大的波動，比較容易造成脹氣，且它的升醣指數更是不容小覷。

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紫米屬糯米 脹氣血糖易波動

劉馥萱提到，有天同事早餐吃飯糰，跟她分享自己選擇了「健康的紫米」，還包含了肉鬆、滷蛋等等，一顆紫米飯糰飽到下午還不太餓。劉馥萱對此表示，其實早餐可以盡情吃，午、晚餐則以優質肉類、大量蔬菜、適量的全榖雜糧類為主，但值得注意的是，紫米的升醣指數不容小覷。

黑米抗炎好氣色 GI值比紫米低

劉馥萱解釋，紫米又稱黑糯糙米，含較多支鏈澱粉，嚐起來糯糯軟黏，常做為八寶粥、麻糬、米糕等等甜品，因是屬於糯米的一種，「所以對於血糖會帶來較大的波動，也比較容易造成脹氣」，為此提醒，在購買健康便當時，並不是選擇紫米就代表能放心多吃，反而更推薦大家選擇「黑米」，黑米是一種秈米，不僅GI值比紫米低，花青素含量也較高，也能幫助體內抗發炎，維持好氣色。

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白飯代替品 蒟蒻米、菇菇米、椰菜花米

劉馥萱補充，若是澱粉控、無飯不歡的朋友，可以將白飯換為口感相近的蒟蒻米，或是健身減脂族群熱愛的菇菇米、椰菜花米都是很棒的選擇，選購時要注意包裝上的食品添加物，若額外添加太多就不建議買，添加物吃多還是會增加肝臟負擔，進而影響代謝和減重成效。

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