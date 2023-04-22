綠豆好處｜保濕防斑4大變靚功效　綠豆沙這樣吃易皮膚鬆弛出皺紋

炎熱的夏日，最適合來碗綠豆湯（編按：即綠豆沙，只是綠豆煮至起沙口感，故稱綠豆沙）消暑、解渴！其實綠豆沙也是有助美容的優秀食物，可以幫助皮膚保濕，預防長斑、長痘痘。



綠豆清熱解毒減脂

台灣土城長庚醫院整形外科主治醫師李秉勳指出，小小一顆綠豆，不只可以清熱解毒，夏天喝一碗綠豆沙，馬上感覺清涼退火，同時綠豆也富含許多營養素，包括：維他命B1、維他命B2、胡蘿蔔素，以及鈣、磷、鐵等礦物質，可以促進膽固醇分解，豐富的膳食纖維有助於腸胃蠕動及預防便祕，但腸胃不好就不適合多吃。

按圖看綠豆的好處👇👇👇：

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綠豆沙4種變美好處

1. 皮膚保濕

綠豆含有保濕成分，可以強化肌膚保濕能力，使皮膚更Q彈。

2. 預防長斑

綠豆中的抗氧化物質，能預防皮膚老化，還能避免產生色斑。

3. 預防痘痘

綠豆能清熱解毒，體內發炎成分減少，皮膚發炎機會也會降低。

4. 排便順暢

綠豆能夠幫助消化，讓排便順暢，把體內老廢物質帶走。

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綠豆沙少加糖

李秉勳補充，喝綠豆沙記得別加太多糖，糖分攝取過多不只增加熱量容易變肥，也會產生糖化終產物AGEs，破壞膠原蛋白及彈性蛋白，造成皮膚老化加速，容易皮膚鬆弛、長皺紋。

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