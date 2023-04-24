泰式三餸一湯｜泰式素柚子沙律+泰式肉碎蛋飯+明爐燒魚+椰子雞湯

泰國潑水節才剛結束，今次的三餸一湯便教大家煮泰國菜！清新的菜式除了可迎接五月初夏外，還讓大家就算安坐家中，也能體驗一次異國之旅，品嚐泰國風味。



泰式素柚子沙律

這次泰式三餸一湯的頭盤是集合甜、酸、辣的素柚子沙律。它的製作不難，簡單的食譜和食材就已經充滿濃濃的泰國風情！加上它沒有採用魚露調味，反而用了椰糖青檸等豐富味覺的享受，令它的泰式風味就算是素食者都可以安心享用。酸甜又辛辣，絕對是開啟這次泰菜之旅的最佳序幕！

【泰式素柚子沙律食譜】素食走魚露 加椰糖五味雜陳

泰式肉碎蛋飯

泰式肉碎煎蛋飯的製作同樣簡單！亦是相當有名的泰國菜式之一。只要把肉碎炒香，加入泰國香料，當中又香又辣的味道，讓人一嗅就夢回泰國！加上一碗白飯，和一隻燶邊太陽蛋，香脆的蛋白融合泰式香辣的肉碎，連著白飯一起放入口中，每一口都是種泰式享受。吃到一半後，把流心蛋黃輕輕戳穿，金黃的蛋汁配上肉碎飯，美味濃厚，兩者配合得天衣無縫！令人一試愛上！

【泰式肉碎煎蛋飯食譜】超簡易碟頭飯 唔想逐一購買香料點算好？

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泰式明爐燒魚

泰式明爐燒魚是三個菜中唯一比較複雜的菜式，不但材料較多，連下鍋的次序也相當講究，但它酸辣又鮮嫩的魚肉，絕對對得起它程序的繁多！明爐魚的魚肉吸滿湯汁，而且每一口都有濃濃的泰式香料風味，香辣酸嫩，令人愈吃愈開胃！

魚食譜｜泰式明爐燒魚酸酸辣辣超開胃 湯底濃郁材料下鍋有次序？

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泰式椰子雞湯

椰子雞湯不但有濃厚的泰國風情，而且和火紅的冬蔭功不同，它的味道可辣可不辣。配上上述的菜單，不但不會被比下去，其中的雞和椰香，更成為這次泰式三餸一湯中，最與別不同的泰國風情。檸檬葉配上椰奶和香茅，每一口都有其獨特的泰式椰香，香味質感濃厚又出彩。

【泰式椰子雞湯食譜】南薑香茅檸檬葉必備 不辣冬蔭功啖啖椰香

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