咖喱食譜｜日本創意料理胃藥咖喱1原因更好味？長期吃小心腎衰竭

甜口的日式咖喱受到不少人喜愛，日本人創意無限，更會把不同材料加進咖喱中，而這次竟有人把太田胃散加進咖喱中！他認為胃藥中有不少成分和香料相似，所以加進咖喱後，會意外地令口感更豐富。



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自製胃藥咖喱 口味相容更好吃

居日的YouTuber「阿平TV/A PING TV」稱，原來日本人會把太田胃散混入咖喱中，謂可以令咖喱更美味且更有層次。而他亦親身嚐試過這種食法，先煮好一碟正常的咖喱飯，後加上一匙太田胃散的藥粉，把它完全混合便可食用。

他稱加上胃藥後的咖喱飯，意外地真的比正常咖喱更好吃。他謂胃藥的味道很突出，加上後咖喱會變稀，混合後味道有種說不出的感覺，但咖喱飯和胃藥的相容性很高，兩者的結合令味道更豐富和美味。

資料來源：「阿平TV/A PING TV」影片截圖

胃藥咖喱成分似香料

太田胃散是日本漢方，主要分為三大成分，包括制酸劑、消化酵素和健胃生藥，配上少許薄荷添加劑。而當中的健胃生藥即指有益胃部的天然藥材，當中的藥材有獨特的苦味和香味，某些更和煮食用的香料一樣。

資料來源：太田胃散官網

胃散中的陳皮、桂皮、小茴香、肉豆蔻、丁香等的成分，是煮食中常見的香料。而胃散中加入它們，是利用了這些香料獨特的芳香性，改善虛弱的胃蠕動，調整胃液分泌。這也是把胃散加入咖喱，竟會令它變得更好吃的主因。

胃藥咖喱有藥性 小心腎衰竭、鹼中毒

大多數胃散藥性雖然溫和，但藥始終有其藥性與副作用，如果長期把胃散和高鈣食物配合食用，有機會會引起高血鈣、腎衰竭、鹼中毒等情況，而且腎病患煮使用劑量，更會引起提高心衰竭、高血壓的可能。因此絕不建議大家把胃散混合咖喱，或其他食物中食物。大家希望把咖喱變得更好吃，還是直接加入香料吧！

資料來源：「阿平TV/A PING TV」／太田胃散