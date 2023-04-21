美亞廚具｜母親節優惠28折起！煎鍋$99不黏湯鍋減$830再送$99禮品

母親節下個月就是了！大家為媽媽準備好驚喜了沒？美亞廚具（Meyer）由即日起至5月14日都有母親節勁減優惠。現場的不黏鍋、炒鍋、萬用鍋低至4折！網上訂購更有多款廚具優惠，價格低至28折，最平煎鍋$99！



美亞體驗店及特賣場環境。（資料圖片）

陽極氧化不黏湯鍋$1369減至$539 再送$99湯勺

美亞廚具又有大優惠！在優惠期內原價$1369的CIRCULON有蓋陽極氧化不黏湯鍋，現在只需$539，低過4折再送你原價$99的CIRCULON 尼龍湯勺。所謂陽極氧化鍋是指經過陽極電極處理的鋁鍋，表面成氧化層，比不鏽鋼鍋更硬但輕，亦不易黏鍋。美亞網店亦有限定優惠，原價$349的MEYER Radiance II煎鍋現在28折，只售$99！

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美亞廚具 母親節推廣：

日期：即日至5月14日

營業時間︰星期一至日，上午10時至下午8時

地點：觀塘道382號地下美亞廚具體驗店

備註︰本店接受現金、EPS、八達通、信用卡或支付寶付款，消費滿$200享2小時免費泊車服務。

優惠於網店同步進行中

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