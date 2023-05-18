廚房裝修｜師傅冇留位裝抽油煙機！網民1招唔使拆櫃距爐至少幾cm?

廚房裝修非常複雜，涉及不少爐具、電器、管路等，稍有不慎容易影響日後使用，甚至引發意外。早前有網民在Facebook群組《香港裝修中伏、室內設計、傢俬店苦主群》發帖，表示最近進行廚房裝修，工程完成後才發現抽油煙機高度不足，詢問是否有辦法能夠改高。究竟煮食爐和抽油煙機的距離多少為佳？安裝抽油煙機又有什麼要留意？



事主的廚房沒有預留足夠位置安裝抽油煙機，他因此在Facebook上發問求助，希望能夠得到解決辦法。（香港裝修中伏、室內設計、傢俬店苦主群＠Facebook群組）

事主表示近日廚房進行裝修工程，不過懷疑設計時出現計算錯誤，導致事主的廚房在安裝櫥櫃、地櫃、明火煮食爐和抽油煙機喉後，沒有預留足夠位置和高度安裝抽油煙機，並希望透過網友尋求解決方法。

按圖即看網民評論：

籲事主「打掉重練」 網民：設計位師兄好叻

事主發文後，不少網民都表示沒有為抽油煙機預留空間屬低級錯誤，而且「錯到離譜」；亦有網民提供實際建議，表示事主可以改用斜面抽油煙機、將明火煮食爐改成電磁爐等。

雖然事主希望「改高」以遷就抽油煙機，但有網民表示，由於事主櫥櫃底板屬於一體成形的設計，如果改抽油煙機位置櫥櫃的底板高度，除了需要將櫥櫃門切短、改櫃門鉸，亦會影響旁邊兩側櫥櫃的側板和底板，籲事主倒不如將整組櫥櫃「打掉重練」更划算。

按圖即看不同抽油煙機的最佳使用距離：

抽油煙機使用5貼士 太近易搶火、太遠無效果

根據國際IEC安全標準，抽油煙機機底與氣體煮食爐頂部之間最少應距離65厘米，以防煮食時受高溫影響導致損壞甚至搶火、失火；使用電磁爐則應最少距離55厘米，安裝位置亦不能太高，以免影響抽吸效果，最好應依照製造商的指示安裝。除此以外，抽油煙機的使用指引亦須留意。

按圖即看抽油煙機使用貼士：

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１ 排氣式抽油煙機不宜離窗太遠

現時抽油煙機可分為排氣模式及室內循環過濾模式，排氣式抽油煙機經排氣喉排出室外，因此排氣管喉最好直而少折彎，愈短排氣效果愈好。若又長又折彎的排氣管喉，排氣效果未必會理想。

２ 使用抽油煙機時不宜開窗

使用油煙機時，如果把廚房門和窗戶都打開會形成空氣之間的對流，影響油煙機運轉，排氣效果未必理想。

３ 煮食時不要移動爐頭上的鍋具

煮食時移動爐頭上的煮食鍋具，火頭有機會被上方的抽油煙機抽起，引發意外。

４ 煮食後應讓抽油煙機維持運作

要抽油煙機徹底排走油煙需要一定時間，應在下油前先開啟抽油煙機，煮食後讓抽油煙機繼續運作5-10 分鐘，確保所有油煙吸走後才關掉。

５ 定期按說明書指示清洗抽油煙機

抽油煙機在長年累月的使用下會積聚不少油污，如果一直累積不清潔，會令千年油漬更難去除。只要定期按說明書指示清潔抽油煙機的內外側，可以保持抽油煙機壽命。

抽油煙機4大分類

抽油煙機有4大分類，分別是：傳統雙風扇設計、煙囱式、拉趟式、整流板式。消委會亦曾就4類不同設計的抽油煙機進行測試，結果4類不同設計的抽油煙機樣本中，煙囱式樣本量得的排氣量普遍較高、表現較好。

按圖即看抽油煙機４大分類：

1 傳統雙風扇設計：最普遍款式，即左右兩邊各有一個風扇的設計，大部分的雙風扇款可獨立操控

2 煙囱式：近年較為流行，機身高度是4類設計中最長可接近1米，需佔用空間較多

3 拉趟式：以嵌入式安裝於廚房吊櫃下，使用時將過濾網拉出，不使用時則推入，機身深度是眾多機款中最短，闊度亦較窄，有助節省空間

4 整流板式：機身底部設有整流板（rectifier panel），故從外觀上看不到機內的風扇。