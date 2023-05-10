流感飲食｜發燒食雪糕降溫？中醫推介2款湯水銀耳蓮子湯清熱解毒

流感近日大爆發，很多人都患上流感，出現發燒、喉嚨痛、流鼻水和咳嗽等病徵。發燒往往令人失去胃口，不少日劇情節也出現發燒病人吃雪糕或布甸降溫和增加食欲。我們就此請教了醫生及中醫師，這個方法對付流感發燒有沒有效。中醫師還推介了2款患上流感時宜飲的湯水，以及一些清熱食材，讓大家參考食用，盡快痊癒。



不少日劇情節也出現發燒病人吃雪糕或布丁降溫和增加食欲。(《戀愛可持續到天長地久》劇照)

近日本港流感大爆發，患流感的人數急升，全科醫生林冬相信與3月開始全城解除口罩令不無關係。患上流感後，一般會感到食欲不振，除了發燒和呼吸道不適的症狀之外，也可能出現腹痛和嘔吐，不適症狀大約持續一星期左右。

流感發燒吃雪糕、布甸降溫有效嗎？

日劇常見，當患上感冒發燒時，就會吃雪糕、布甸或乳酪等冷凍製品來降溫和增進胃口，到底在中、西醫的角度是否有效和有益呢？

全科醫生林冬表示，當病人患上流行性感冒時，通常會出現高燒情況，有時候食用一些冷凍食品確實能夠起降溫作用。不過，他建議可以用暖毛巾擦身體或敷冰袋降溫，最主要的降溫方法則是服用藥物，如撲熱息痛。

註冊中醫師關証顥則表示，流感發燒的病人食用雪糕、布甸等冷凍食物是可以在短時間內緩解口渴和降低體溫，但中醫角度而言，這些食物性質寒涼，並不適宜在發燒時食用。而病人在發燒期間，身體陽氣較弱，食用這些寒涼食物更有可能影響脾胃功能，影響康復進度。

流感發燒時的飲食宜忌

林冬醫生指，在西醫角度，患上流感並沒有特別的戒口需要，不過因應每個患者的症狀，必要時亦要作出調整。例如，患者出現喉嚨痛， 便應避免食用煎炸、辛辣的食物；如果食欲不振，則可以選擇流質食物。

如果想幫助康復，醫生建議多攝取含抗氧化功能和維他命C的食物。很多人說生病時不能吃水果，擔心水果中的糖分會令咳嗽更嚴重。假如咳嗽嚴重，醫生建議考慮使用維他命C沖劑來代替水果，讓身體多攝取維他命C。

中醫建議發燒宜吃的食材：

關証顥醫師對流感患者的飲食也有宜忌建議。他指，如果病人因流感正在發燒，應戒食用辛辣、油膩、生冷的食物，也要注意避免進行過量，加重脾胃負擔。同時，病人可以選用一些具有清熱解毒的食材，例如綠豆、冬瓜、薏米等。

按圖看中醫推介2款流感發燒適用湯水：

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銀耳蓮子湯

材料：銀耳300克、蓮子 1小碗、冰糖50克 、紅棗及枸杞少量、水1公升

做法：

1 把銀耳泡水、去蒂，用水沖洗，之後撕成小塊

2 把水放入鍋中，加入蓮子、紅棗、枸杞，熬煮至滾

3 加入銀耳，轉小火再煮30分鐘

4 熄火後按個人口味加入冰糖攪拌即成

功效：清熱解毒、養陰潤燥的作用，有助於流感患者的康復。

綠豆薏米湯

材料：綠豆40克、生熟薏米各20克、水1公升

做法：

1 把綠豆和薏米清洗後，加入水中浸泡20分鐘

2 加水入鍋，把綠豆和薏米煮滾

3 轉中火再煮30分鐘

4 可按個人口味加入冰糖攪拌即成

功效：具有清熱解毒、利水消腫的作用，適合流感伴有發燒、水腫等症狀的患者食用。