前列腺癌飲食｜本港男性第3號殺手！5種食物助防癌1類減50%風險

香港的前列腺癌已躍升至本港男性10大癌症的第3位，死亡個案亦升至第4位，男性隨年齡增長，經常進行高脂飲食，長期缺乏運動，以及家族中有人如父兄等近親曾患前列腺癌，風險可增加一倍。



根據香港防癌會數據，大多前列腺癌患者的年齡都是在60歲以上，過半數都是70歲以上，近年香港的前列腺癌個案亦急升，每年新症由1993年的261宗大幅增加至2014年的1709宗，最新數字已躍升至本港男性10大癌症的第3位，導致的死亡個案亦升至第4位。

減患前列腺癌風險 必須從飲食減重入手

每天攝入高脂肪的男性患前列腺癌的風險增加，因此必須限制脂肪攝取量及選擇低脂食品才能減低風險，因為前列腺癌是8號染色體的MYC基因異常，高脂肪飲食可致癌細胞進一步異常。最好的預防方法是進行低脂飲食，並增加每日水果和蔬菜的攝取量，保持健康體重及多做運動。另外，也可以多吃對前列腺癌有益的食物。

按下圖看哪5種食物有助減低患前列腺癌風險

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5種食物有助減低患前列腺癌風險：

1. 羽衣甘藍

羽衣甘藍含豐富的維他命K，維他命K有抗癌的功效。根據2008年一個德國研究團隊發現，維他命K2 可有效預防前列腺癌，維他命K2攝入量較多的男性，患前列腺癌的機率低 約50%。

建議食用：每次食用100克便能吸取足夠維他命K



羽衣甘藍（圖片來源：Envato）

2. 吞拿魚

吞拿魚含豐富的奧米加3脂肪酸，具有強大的免疫力及抗炎作用，能防止前列腺癌細胞生長及擴散。食用吞拿魚時配上牛油果，可增強前列腺的保護，因為牛油果富含維他命E和葉黃素，已被證明可抑制前列腺癌的生長細胞。

建議食用：每次食用1份吞拿魚牛油果三文治



3. 南瓜籽

南瓜籽含鋅量，鋅有助預防良性前列腺增生（BPH），BPH是一種常見的疾病，會使前列腺增大，並可能導致排尿問題及影響性能力。南瓜籽有助減輕BPH症狀，改善男性的膀胱過度活動症，並改善排尿功能。每100克的南瓜籽就有9.4毫克鋅。吃南瓜時連皮帶籽一起食用，可攝取到較多的鋅，而南瓜本身含有維他命C和E等，具有絕佳抗氧化力，有助防止身體遭受自由基損害。

建議食用：每次食用200克南瓜連南瓜籽



南瓜籽（圖片來源：Envato）

4. 番茄

番茄含番茄紅素，這是一種抗氧化劑，可以減慢前列腺癌細胞的生長速度，甚至能把癌細胞殺死。英國《British Journal of Nutrition》雜誌上的科研報告顯示，癌細胞的生存機制都涉及吸收人體內的血液，而茄紅素的抗癌功能尤其顯著，因為茄紅素容易在前列腺細胞中積聚，連續兩周每天吃400克熟番茄，會使血液和精液中茄紅素的含量明顯增多。

建議食用：每次飲用400亳升番茄汁，因為要食3個番茄才有足夠茄紅素



5. 石榴

前列腺特異抗原（PSA），是一種由前列腺分泌，PSA指數為初步檢測前列腺癌最佳方法，指數太高，則代表前列腺可能出現問題或是癌症先兆，而石榴可以減慢PSA指數上升，美國《Clinical Cancer Research》研究發現，只要每日飲一杯石榴汁，可減慢PSA倍增時間，而石榴食品可以減慢前列腺癌細胞的生長，還有助導致癌症細胞凋亡或細胞死亡細胞。

建議食用：1杯石榴汁或原個石榴



石榴（圖片來源：Envato）

參考資料：Clean Eating、香港防癌會