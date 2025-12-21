蘋果營養｜醫揭蒸蘋果5好處　抗氧化力更強助防癌！加1物緩膝僵硬

蘋果營養｜蘋果大多數人會吃新鮮，但原來蒸蘋果更加有益，台灣中醫師指蒸過的蘋果能減少過敏反應，令果肉的纖維軟化並釋出果膠，加強血糖的穩定性，以及有降低膽固醇的效果。



蘋果加熱後多酚類物質含量會大幅增加，大大提升抗氧化及抗發炎的能力。（網上圖片）

蘋果營養｜蒸蘋果可减寒凉 潤肺除煩適合冬季食用

台灣中醫陳盈光指，蘋果性平味甘酸，具有生津止渴潤肺除煩、健脾益胃等功效，生吃可健脾胃消積食。而將蘋果蒸熟後，其寒涼之性減弱，對胃腸道刺激減小，加上過敏原並不耐熱，加熱食用可將它破壞。

蘋果加熱後的5大好處：

1 寒性減弱，降低對胃腸刺激。

2 多酚類物質含量大幅增加，大大提升抗氧化能力。

3 抗炎力也提高，有效降低慢性疾病的風險。

4 加熱後的蘋果溶出更多果膠，有助改善消化道功能，幫助調節體重。

5 蘋果煮過後纖維軟化，腸胃不好、病後或手術後、牙齒不好的長者及小朋友最適合食用。

蘋果切塊或切件蒸煮10分鐘即成。（網上圖片）

蘋果營養｜蘋果切塊蒸煮10分鐘 加入花椒可暖身

花椒味辛、性溫，歸脾、胃、腎經，功效溫中止痛。中醫陳盈光指在蘋果中再加入花椒，可加強暖身的效果，冬天容易腸胃不適，膝蓋容易僵硬的人，食用蒸熟蘋果也有一定的功效。

蘋果營養｜蒸蘋果做法 連皮食多酚含量＝果肉6倍

蘋果皮的好處別錯過！台灣營養師酈月慧指出，水果的營養都在果皮裏，蘋果皮中的多酚含量是果肉的6倍，果皮是種子的重要保護層，用來防衛疾病、躲避天敵與抗紫外線傷害。另外，蘋果含豐富的酚類化合物，研究顯示，多吃蘋果可降低心血管疾病及冠狀動脈整體總死亡率與血栓性中風的風險。

按下圖看蘋果皮5大營養：

蘋果皮5大營養

1）多酚類

台灣營養師酈月慧表示，蘋果皮含有多種抗氧化物，包括花青素、原花青素和類黃酮，研究中發現，這些抗氧化物能中和自由基引起的氧化損傷、抗發炎，預防發炎性腸道疾病，維護腸道黏膜的健康。



蘋果營養｜蘋果長時間浸鹽水2壞處 揀香甜多汁蘋果3招教分公乸

2）類黃酮

果皮中含有豐富類黃酮，這是果肉中沒有的，例如槲皮苷和矢車菊素糖苷，能抑制血管收縮素轉化酶（ACE），有助於維持人體正常的血壓，槲皮素更是天然的抗組織胺，具抗過敏抗發炎、降低氣喘發病、改善關節炎等。



蘋果水功效｜改善面黃減腹脹5款蘋果水神奇功效 1招營養大提升！

3）三萜類

蘋果皮含2α-羥基熊果酸，為三萜類化合物，具抗腫瘤作用，能預防癌症。研究指出，蘋果攝取量與肺癌發生機率呈反比。



按下圖看水果飯前、飯後吃的優缺點：

4）維他命A及C

酈月慧說，蘋果皮中有豐富的維他命A，有助於黏膜的健康，維他命C可促進免疫細胞成熟分化、幫助抗體生成，能共同提升身體防護力、預防病毒入侵。



5）膳食纖維

果皮含豐富水溶性與非水溶性膳食纖維，有助於腸蠕動；水溶性膳食纖維能降低膽固醇、穩定血糖，預防心血管疾病發生。



