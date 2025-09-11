砧板清潔｜染色發黃污漬洗唔甩？日主婦靠1物光潔如新唔用漂白水

砧板清潔｜你有砧板污漬洗不掉的煩惱嗎？有時候切完紅蘿蔔、紅椒等天然色素較重的食材後，砧板就會染色發黃，怎樣也洗不掉。針對這問題，有日本主婦提出可用1物就解決了！



砧板清潔｜砧板染色發黃洗潔精洗唔甩 用油幫到手？

砧板染色發黃，洗潔精清洗也無法完全清除，實在令人相當煩惱。一位日本主婦就曾在她的個人網上平台，分享了一個砧板清潔秘技，就是利用食用油了。

食油洗砧板步驟：

1 將少許食用油倒在砧板染色的地方。

2 拿廚房紙在染污的地方上，輕輕來回擦拭。油會讓色素浮起並吸收。

3 最後，再倒上洗潔精正常清洗就可以了！



砧板不同材質有什麼分別？

砧板材質不同有咩分別？

不同材質的砧板各有特性，使用與維護的方式也不盡相同。

1. 木頭砧板：材質厚重，適合剁切生肉，亦較不容易造成刀具損傷，但它容易吸水、發霉。絕對不可長時間泡水，以免吸水後形成讓細菌滋長的環境。

2. 塑膠砧板：較為輕薄、平價，但較易留下刀痕，若損傷嚴重即須更換。高溫、高油食物都不可直接放上塑膠砧板切，以免超過耐熱溫度。

3. 玻璃砧板：較耐高溫，不易附著氣味，但易使刀具變鈍，且使用時易滑動，要特別小心。

4. 不銹鋼砧板：表面光滑、不易留刀痕，方便清洗與保養，但容易造成刀具磨損，使用時易滑動，需特別留意安全操作的問題。

