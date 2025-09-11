砧板清潔｜染色發黃污漬洗唔甩？日主婦靠1物光潔如新唔用漂白水
撰文：黃翠衣
出版：更新：
砧板清潔｜你有砧板污漬洗不掉的煩惱嗎？有時候切完紅蘿蔔、紅椒等天然色素較重的食材後，砧板就會染色發黃，怎樣也洗不掉。針對這問題，有日本主婦提出可用1物就解決了！
砧板清潔｜砧板染色發黃洗潔精洗唔甩 用油幫到手？
砧板染色發黃，洗潔精清洗也無法完全清除，實在令人相當煩惱。一位日本主婦就曾在她的個人網上平台，分享了一個砧板清潔秘技，就是利用食用油了。
食油洗砧板步驟：
1 將少許食用油倒在砧板染色的地方。
2 拿廚房紙在染污的地方上，輕輕來回擦拭。油會讓色素浮起並吸收。
3 最後，再倒上洗潔精正常清洗就可以了！
砧板不同材質有什麼分別？
不同材質的砧板各有特性，使用與維護的方式也不盡相同。
1. 木頭砧板：材質厚重，適合剁切生肉，亦較不容易造成刀具損傷，但它容易吸水、發霉。絕對不可長時間泡水，以免吸水後形成讓細菌滋長的環境。
2. 塑膠砧板：較為輕薄、平價，但較易留下刀痕，若損傷嚴重即須更換。高溫、高油食物都不可直接放上塑膠砧板切，以免超過耐熱溫度。
3. 玻璃砧板：較耐高溫，不易附著氣味，但易使刀具變鈍，且使用時易滑動，要特別小心。
4. 不銹鋼砧板：表面光滑、不易留刀痕，方便清洗與保養，但容易造成刀具磨損，使用時易滑動，需特別留意安全操作的問題。
按圖看不同材質砧板特性（按圖了解 👇👇👇）
+2
鼎爺食譜｜栗子燜雞煮前多1步香甜軟糯！鼎爺教栗子分公乸點揀好?蔓越莓功效｜護心血管助防前列腺癌5好處 1原因女性最啱點食最好29歲內地網紅疑酮酸中毒亡！糖尿病/生酮飲食易中招 9症狀要小心保溫壺清洗｜除異味茶漬水垢4招熱水洗係錯！做錯2步損保溫壺功能高血壓｜美研究低鈉飲食與降血壓藥相似1周見效！4招降血壓少喝湯