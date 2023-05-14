護肝食譜｜夜香花櫻花蝦炒蛋清肝明目　櫻花蝦鈣質高蝦米2.7倍！

香港人一般喜歡夜生活，長期休息不足，最為受累是肝臟，因晚上11時至凌晨3時，是肝膽的休息時間，另外有一個臟腑也是夏天應養之臟，那就是肝！今次中醫師會教大家一道簡單的護肝菜式。

攝影：黃偉麟



保養心臟 先要健肝

不知不覺已經來到立夏。夏氣通於心，之前跟大家談及需要保養心臟，殊不知有一個臟腑也是夏天應養之臟，那就是肝！註冊中醫師梁楚凝指五行中，有相生相克的關係，「肝生心、心生脾、脾生肺、肺生腎、腎生肝」。因為肝生心，所以肝為母臟，心為子臟，即要護心先要健肝。如果母病必及子，故此立夏後仍需要保護肝臟。

多吃新鮮的青綠色疏菜。

護肝多吃青綠色疏菜 夜生活易肝火盛

《黃帝內經》提到：「東方青色，入通於肝」。東方代表萬物的開始，象徵植物的生機生長。綠色被視為草木剛萌芽的顏色，如果需要養護肝臟在飲食中應該多吃新鮮的青綠色疏菜。

香港人一般喜歡夜生活，長期休息不足令肝火大盛，最為受累是肝臟，常見會出現易怒、情緒不穩，滿面痘痘，面色發黃，指甲生長不佳等。如常熬夜、嘴巴易有異味、口乾等肝火旺的情形，可多喝蔬果汁或將蔬菜煮成湯，可降肝火，幫助體內除燥熱，或者試下梁醫師推薦的家常菜式「夜香花櫻花蝦煎蛋」。

夜香花

屬植物夜來香的花，含苞待放時會發出幽幽的清香，其花性味甘、淡，平，歸肝、肺經。功效清肝明目、去翳。



雞蛋

性平，味甘，歸心、胃經。功效鎮心安神、益氣、除熱火。



櫻花蝦

性溫，味甘，含有豐富的鈉、鉀、鈣等礦物質，鈣質含量是一般蝦米的2.7倍，有助於強化骨骼及預防骨質疏鬆等。



夜香花櫻花蝦炒蛋的材料

夜香花櫻花蝦炒蛋（炒/Pan-fly）

3-4人分量 1級難度 5分鐘



材料：

夜香花 80克（約1碗）

雞蛋3隻

櫻花蝦12克

鹽少許

胡椒粉少許



做法：

1) 夜香花用水洗淨，去除梗部，再用廚紙吸乾水份。

2) 3隻雞蛋打勻，加入少許鹽及胡椒粉調味，最後加入櫻花蝦。

3) 平底鑊下油，放入夜香花及蛋漿。

4) 炒至蛋剛熟，加上蔥花即成。



不失敗貼士：

~夜香花清洗妥當後必須瀝乾水分，去掉梗部。

~櫻花蝦不能放太多，否則搶去夜香花清新味道。

~夜香花及炒蛋不宜過熟，否則口感較嚡。

