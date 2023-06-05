抽油煙機排氣管驚現雀巢！網民教炒咖喱蚊香燻走　專家：隨時犯法

每年春末夏初都屬於雀鳥繁殖期，市民或會遇上雀鳥在家中外牆築巢的情況。近日有網民在Facebook群組《家居維修交流平台》中發文，指廚房抽油煙機排氣管內有噪音及震動，及後發現不速之客竟是雀鳥，而且雀鳥更在內築巢。事主希望尋求解決辦法趕走牠們，引來不少網民回覆。不過原來私自移除鳥巢有機會犯法？遇到此情況又應該如何處理？



野生雀鳥在民居築巢屢見不鮮，事主在Facebook群組《家居維修交流平台》中發文，指自己居住在村屋2樓，早前發現抽油煙機排氣管內有噪音及震動，估計是有小動物從外牆排氣口進入排氣管，但未能確認是什麼動物。事主拍攝的片段中亦能清晰聽見有走動及類似拍翼的聲音，令不少網民懷疑是有老鼠或蝙蝠進入排氣管。事主其後更新帖文，表示發現有雀鳥在排氣管內築巢，希望網民提供解決辦法。

網民建議剪開排氣管放生 事主：我唔想隻小動物走入屋

事主發帖後，有不少網民提供意見，包括使用殺蟲水、將抽油煙機開到最強、使用蚊香煙燻、切開錫紙放生，甚至有網民提議「買花椒八角胡椒咖哩瘋狂爆炒」驅除鳥巢。事主及後接納網民建議，嘗試用蚊香將排氣管內的雀鳥趕走。事主其後沒有再更新帖文，後續發展不得而知。

自行移走雀巢有機會犯法 應避免開動抽油煙機

記者將相關情況向香港野生雀鳥保育關注組查詢，關注組召集人王學思回覆指，香港所有野生雀鳥均受香港法例第170章《野生動物保護條例》保護，雀鳥繁殖期間不得干擾、移走、損害、銷毀，包括牠們使用中的雀巢及蛋，如自行移走雀巢，否則有機會違反野生動物保護條例。

在每年的春末直至夏末前皆是雀鳥的繁殖期，雀鳥有機會在村屋或長時間未使用抽油煙機喉管內築巢。王學思指，如發現雀鳥在排氣管內築巢育雛，除了不應干擾，亦應暫時避免開動抽油煙機。因開動抽油煙機有機會將槽內的鳥巢連雛鳥一併吹出屋外，傷害雀鳥生命。

確認雀鳥不再回巢方可清除 市民可自行清理

香港最常見的有八哥（椋鳥科）、鵲鴝（鶲科）、灰背椋鳥、麻雀等鳥類。一般而言，由雀鳥孵蛋、幼鳥出生至長大離巢，大約需時1至2個月，但亦要視乎雀鳥品種、天氣等因素。

待幼鳥長成、懂得飛翔並離開排氣管，確認沒有雀鳥再回巢後，市民便可清除鳥巢。王學思表示，市民如對鳥類不太認識，事前可聯絡漁農自然護理署職員上門協助，確認雀鳥是否已離開鳥巢，再自行清理或聘用一般清潔公司除去鳥巢。

繁殖季前做好防鳥措施 不傷人亦不傷鳥

雀鳥偏好在「窿窿罅罅」的地方築巢，以香港市區來說，以抽氣口、冷氣機頂或底等有洞口及平面的地方特別容易吸引雀鳥築巢。如抽油煙機很久沒有開動的話，應在再次開動抽油煙機前聆聽一下排氣槽內會否有鳥鳴聲，以免誤傷幼鳥。

按圖即看４種防鳥措施：

如要避免雀鳥在排氣管內繁殖，王學思建議市民在排氣喉出口加裝鐵網、防鳥網、風帽或閘封好出口位，也是一個對雀鳥傷害性較低的做法。不過，她亦提醒市民須在雀鳥繁殖季前做好防鳥措施，不要在幼鳥仍未長成、需要在巢的時間傷害牠們。