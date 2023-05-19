啫喱大不同｜魚膠保濕防皺、大菜降血糖膽固醇　口感4不同咪用錯!

啫喱是很多人的兒時回憶，七彩啫喱配上小雨傘，就是以前酒樓一道必點的雜果啫喱糖。啫喱通常由2種完全不同膠質製成，分別是動物性膠質及海洋性膠質，各類​​啫喱或甜品使用上也有分別，用錯就會失去膠質的特質。



魚膠、大菜2種膠質的分別

動物性膠質～通常是指魚膠，又名明膠，是提取自魚膘或魚皮加工製成的一種蛋白質凝膠。我們常見的啫喱粉，就是用魚膠製成，魚膠透明並且不帶任何味道。

海洋性膠質～是從海藻提取，紅藻含有豐富的膠質，經過曬乾、水煮及隔渣後，就會製成寒天，香港則稱大菜，可用來製大菜糕。

按圖看魚膠大菜的分別：

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1. 口感

魚膠：是由動物上提煉，纖維含量極低，水分子鎖得相對鬆散，所以製作出來的啫喱產品會比較軟腍。

大菜：是海藻提取物，纖維數量也會較多，水分子鎖得比較緊實，所以製作出來的啫喱產品會比較爽彈。

2. 功效與作用

魚膠：有氧化作用，能促進細胞的新陳代謝，延緩細胞老化，進而使人的皮膚柔潤光滑而富彈性。

大菜：清熱消暑，含豐富藻紅素，維他命B1、B2、鉀、碘、鈣等，纖維豐富，易有飽肚感，有助控制食量。中醫認為大菜能清肺化痰、清熱去濕，具解暑功效。

大菜清熱消暑，含豐富藻紅素、維他命及纖維。(資料圖片)

3. 營養價值

魚膠：含有透明質酸及硫酸軟骨素等蛋白多糖，含大量保濕因子，能阻止皮膚中的酪氨酸轉化為黑色素，有天然保濕，美白，防皺及去斑作用。

大菜：大菜含多種礦物質和維他命，水溶性膳食纖維同樣豐富，有效降低壞膽固醇和維持血糖於正常水平，並減少體內有毒物質。

4. 食用忌宜

魚膠：進食過量會影響消化，加重胃部負擔，而魚膠屬於高蛋白的食品，肥胖人士不宜多食。

大菜：性質比較寒涼，脾胃虛弱，容易腹瀉的人應少食。寒天含鉀，鉀具降血壓的功效，所以低血壓患者應避免進食。

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參考資料：大眾養生網