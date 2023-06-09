廚房裝修｜師傅5失誤廚房冇熱水雪櫃冇預位！黑店5特徵忌三無公司

裝修遇上黑店可以說是每個業主的惡夢。近日有網民於Facebook群組《家居裝修設計分享Group》發文，指自己透過裝修平台報價及配對，豈料還是中伏，遇上不良裝修公司，不但報價含糊不清，連鋅盤和櫥櫃安裝亦出現低級錯誤，令事主「心很累」，直言裝修使她老幾年。究竟裝修黑店有什麼特徵，如何避免？



經裝修平台配對 以為跟足啲就無問題

事主在群組發文指自己最近新居入伙，希望自己進行部分裝修及房間的油漆工程，故只需聘請裝修公司進行客廳油漆工程、廚房硬件安裝。她透過某裝修平台報價，眼見價錢和完工時間都很理想，加上時間較緊急，認為自己跟緊一些便沒有問題，故即使未與工程公司見面，仍然確認聘請透過平台配對的裝修公司，工程為期20日，豈料惡夢就此展開。

按圖即看事主與裝修平台及裝修公司對話：

裝修師傅連番出錯，5大失誤：

1. 廚房沒位放雪櫃 度錯位只能加錢改喉

裝修師傅安裝好櫥櫃，卻在送雪櫃前一天才告知事主廚房沒有足夠位置放置雪櫃，表示原本打算放置雪櫃的後方位置有水喉和水掣擋住。當下事主只有兩個選擇：一、照放雪櫃，但突出約20厘米；二、加錢讓師傅搭棚重新做水喉。事主最後多付$13,000讓師傅改掣、喉位以及喉管。

事主當下曾詢問師傅為何明知有此情況仍然不早告知，師傅則發脾氣反鬧是因為事主沒有把工程全部判給他，而是選擇自己進行部分裝修，故他只能這樣做，讓事主非常無奈。

按圖即看廚房工程問題：

2. 廁所洗手盆地櫃無法安裝 度錯位不知所措

在安裝洗手盆地櫃時，本來已量度好離地的距離，師傅鑽洞後卻表示因為後方有水掣擋住無法安裝，更「企左喺到唔知點算咁」，事主後來只能請師傅在背板位置開洞遷就水掣。

3. 鋅盤款式不能自選為遷就設計 最後無法完成

事主與師傅亦曾就鋅盤款式問題起爭執，事主本來有心儀的鋅盤款式，但師傅表示一定要依照他的選擇才能做到石包盤。但在安裝鋅盤時，師傅度位後卻表示無法完成。

4. 無縫石運送中損毀 隱瞞事實

事主其後詢問無法安裝的原因，師傅才坦白表示無縫石在運送過程中裂開，故要請香港師傅重新度位導致出錯，惟過程中一直沒有告知事主相關情況。最後事主決定自行購買枱面鋅盤，棄用裝修師傅一開始堅持的選擇。

5. 廚房沒熱水供應 鋅盤只駁1條喉

事主表示裝修期間與裝修師傅的溝通嚴重有問題，事主嘗試詢問價錢師傅一概不回覆，最後出現很多事主沒有聽過的收費。師傅在做完廚房工程後，廚房水喉熱水位更無水出，事主希望師傅上門維修卻獲回覆指「咁你屋企無就無架啦」，惡劣態度讓事主直言好後悔。

按圖即看鋅盤工程問題：

裝修黑店5大特徵

裝修學校院長鄧世民（Simon）表示裝修黑店有跡可循，只要留意5個特徵就可以辨別裝修公司是否黑店，可大機率避免裝修爛尾風險。

１ 「三無」公司

「三無」公司即是「無商業登記」、「無起貨單位」、「無公開資料」。若裝修公司並無商業登記，代表即使裝修爛尾都無法進行提告；無起貨單位即是沒工作、沒有任何完成品的意思；無公開資料則指在網頁上或實體店都沒有裝修公司的資訊。

２ 東主曾有破產紀錄

Simon表示，過往曾有個案每5年就會破產一次，當中原因並非對裝修工程不認識，而是每5年過了破產期限，黑店便會再次一次過接很多工程，收錢後走數。即使只收取訂金，受騙的人數多，數目也自然更龐大。

３ 公司有官司纏身

Simon亦提到，不少公司在「爆煲」之前，都有至少六宗官司纏身，即是正在進行小額錢債訴訟或被追數。如果需要裝修公司的詳細背景資料，Simon建議可以聘請查察公司進行調查，查證東主及公司過去的紀錄。

４ 東主有古怪條款

所謂「古怪」條款，是指一些其他裝修公司都沒有而該公司卻列出來的條款，或者其他公司有，而該公司卻沒有的條款。如果牽連到付款期或附加費，便要特別留意，問清楚條款的細節內容，以免誤墮裝修陷阱。

５ 公司提出過分承諾

一般裝修公司應以實力說話，不專業的裝修公司，只會不斷給予荒唐不切合實際的承諾，例如是「保證不會爛尾」、「保證不會有手尾」等中聽不中用的說話。

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