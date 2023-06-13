廚房裝修｜淘寶拼多多500蚊改造廚房　3大隱藏危機恐失火或致癌！

廚房進行裝修和改造時，除了考慮風格和需求外，更要注意選材。廚房放置易燃物品有機會引起火災、加劇火勢蔓延。早前有網民在Facebook群組《家居裝修分享谷》發文，分享獨自改造廚房的成果。雖然事主對於自己的改造成果非常滿意，但有不少網民都表示「唔識欣賞」，亦有網民憂慮她的選材會帶來很多安全隱患。



淘寶拼多多掃貨 自行改造廚房

按圖即看事主改造前後對比：

事主在帖文中提到她花費大約500港幣進行廚房改造，大部分物資均購自拼多多和淘寶，包括遮擋簾、鋅盤上的收納層架、檯面仿磚貼紙等。在相片中可以看見事主廚房選用明火煮食爐、斜面抽油煙機，惟因上方有固定層架，抽油煙機的安裝位置較低。除此以外，事主亦在廚房加裝收納層架，廚房地板和枱面均使用仿磚貼紙鋪墊遮蓋磁磚，枱面邊緣下方亦加上路軌和簾布，相信是用作遮擋下方雜物。

按圖即看淘寶物品價格：

網民不買單直言好危險 事主：會盡量小心

有網民認為事主的能力和想法都值得欣賞，不過亦有不少網民對於事主的設計提出質疑，包括淘寶的仿磚貼紙和簾布均屬易燃品，不耐熱、不耐火、不容易打理，而且明火煮食爐與抽油煙機距離太近容易引發危險，惟事主並無打算改良設計，但表示會盡量小心，不會開大火煮食，而且煮食時「人一定喺廚房」。

３大安全隱患逐個捉

１ 布料太近煮食爐 引發火災風險大增

在廚房安裝遮擋簾除了會黏附油煙水漬外，還大大增加火災風險。根據香港中華煤氣公司的安全指引，氣體煮食爐附近應避免擺放或安裝易燃物件，以免引起火警。

遮擋簾屬易燃物品之一，事主不只在鋅盤下方加上路軌和遮擋簾，在氣體煮食爐下方亦有同樣設置，而且煮食爐附近有多個窗戶，一旦在煮食時出現大風，吹起遮擋簾到煮食爐位置，便會引發火災，遮擋簾等易燃物件更會加劇火勢蔓延，因此煮食爐應遠離易燃物。

２ 抽油煙機、煮食爐距離有指引 太近易失火

根據國際IEC安全標準，抽油煙機機底與氣體煮食爐頂部之間最少應距離65厘米，使用電磁爐則應最少距離55厘米。如果抽油煙機安裝位置太高，會影響抽吸效果，但抽油煙機安裝位置太低，煮食時抽油煙機容易受高溫影響導致損壞甚至搶火、失火。

事主的氣體煮食爐與斜面抽油煙機底部非常接近，即使事主表示不會開大火煮食，抽油煙機仍然會受氣體煮食爐的爐火熱力影響導致過熱，發生火警。

按圖即看機電工程署就氣體煮食爐訂立的安全指引：

３ 地板、枱面易燃仿磚貼紙 加劇火勢蔓延

事主在廚房的地板和枱面選用仿磚貼紙，枱邊亦貼上透明的防霉條。不過這些仿磚貼紙較磁磚難打理，除了不耐用、難去除之外，長期濕水亦會助長細菌滋生。

此外，淘寶上不少廚房用仿磚貼紙都標榜防水、防油、防潮，但在耐火、耐高溫方面相對遜色。一旦發生火警，地板枱面的貼紙或會加劇火勢蔓延，焚燒塑膠更可能帶有二噁英等有毒致癌物，損害肺部及呼吸系統，甚至死亡。