鯇魚vs脆肉鯇｜脆肉鯇爽脆不易煮爛4不同 　哪款膠原蛋白高4倍？

打邊爐時常聽到的脆肉鯇，它跟一般鯇魚有什麼分別呢？一般的鯇魚肉，烹煮時易爛，而脆肉鯇不同，其魚肉不易煮爛，肉質結實、清爽脆口，因而得脆肉鯇之名。



部分鯇魚3斤時開始轉食蠶豆

脆肉鯇並非一個新物種，在生物學意義上仍然屬於鯇魚，屬鯉形目鯉科雅羅魚亞科草魚屬，只是通過特別的餵養方式，繼而生產出來的特殊生物特性，當鯇魚到達3斤的時候，一般可以拿出市場銷售，但這個時間就是轉捩點，部分鯇魚開始轉食蠶豆。

脆肉鯇達3斤的時候，開始轉食蠶豆。

脆肉鯇的誕生

蠶豆中有一種特殊的物質叫二羥基苯丙氨酸，它就是蠶豆病的致病因子，如果生吃蠶豆過多，就可能患上急性溶血性疾病。但鯇魚體內有特殊的蛋白酶，具有很強的抗氧化性，可以快速修復溶血傷害。所以給鯇魚吃蠶豆，它體內就在發生一場拉鋸戰，蠶豆病會讓魚溶血，鯇魚自身會修復溶血，這樣長期對抗之後，鯇魚的肉質就會發生脆化。

脆肉鯇的誕生自70年代中山，當時缺乏鯇魚飼料，倉庫里只有蠶豆，於是把蠶豆浸泡後餵食草魚。後來他們把鯇魚撈上來，發現魚肉非常結實，吃起來非常爽脆，於是就開始有人用蠶豆去養鯇魚，脆肉鯇由此形成產業。到了2018年，中山的脆肉鯇每年產值約9億元人民幣，而脆肉鯇普遍的價格高普通鯇魚一倍。

按圖看脆肉鯇與鯇魚的4大分別：

+ 5

脆肉鯇與鯇魚的分別

1）外表些脆肉鯇普遍比較淺色，一般鯇魚會比較深色。

2）脆肉鯇的膠原蛋白col1a1和col1a2成份上，分別增加了4.6倍和2.8倍，豐富的膠原蛋白是美容的理想天然原料。

3）脆肉鯇的基質蛋白、肌原纖維蛋白，分別高出60.9%、18.7%和36.7%，這些蛋白能增加皮膚的儲水能力、維護皮膚的良好彈性、延緩皮膚老化和保持青春活力的重要作用。

4）脆肉鯇經過蛋白基因變化，鈣的含量提高了17.5%。研究指示，脆肉鯇的膠原蛋白和鈣均有顯著增加，膠原蛋能使骨的硬度和韌性增強，這樣鈣就能在膠原蛋白的黏合下，沉積並增強骨的韌性及硬度。

鯇魚相關食譜：

【梅菜蒸鯇魚食譜】梅菜香甜為滑溜魚腩錦上添花 佐飯一流家常菜

梅菜蒸鯇魚食譜

【薑蔥魚腩煲食譜】港式煲仔菜油香嫩滑 鯇魚脆肉鯇分別在哪？

薑蔥魚腩煲食譜

參考資料：網易／知乎