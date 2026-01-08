煲仔菜食譜｜薑蔥魚腩煲油香嫩滑必用鯇魚腩　脆肉鯇有什麼分別？

煲仔菜食譜｜冬季便是煲仔菜的天下，一打開煲蓋單是熱呼呼的蒸氣迎面而來，已令人暖在心頭，再看見煲仔內的菜式更令人垂涎三尺！今次的煲仔菜是在大排擋必點菜式之一——薑蔥魚腩煲！啖啖魚肉加上魚腩的油脂、爆香過的乾蔥及薑，真的可以吃不停口。不過對於入廚新手，有否想過當中的鯇魚腩可以用脆肉鯇代替？



薑蔥魚腩煲食譜｜點解要用鯇魚腩？

大多的魚腩煲都是用上鯇魚腩，因鯇魚價錢較平、肉多而且幼骨較少，進食時可以大啖大啖感受到肉質的厚實及嫩滑。筆者購買鯇魚腩時，魚販亦介紹了脆肉鯇，她指脆肉鯇比普通鯇魚口感更好，不過價錢比後者貴好多。

脆肉鯇是什麼？

脆肉鯇是一種特別養殖魚，之所以有這個名稱是因為在養殖時餵飼蠶豆，使魚肉的蛋白質及礦物質提高，從而使肉質更為爽脆。單憑肉眼難以區別，只有煮熟過後才分辨到。

筆者認為魚腩煲必須用上普通鯇魚的魚腩才能感受到這道經典粵菜的精粹，因為只吃一口魚肉便覺齒頰留香。

薑蔥魚腩煲食譜

薑蔥魚腩煲（2人分量）

材料：

鯇魚腩400克

薑10片

蔥3棵

蒜頭3瓣

乾蔥2個

雞湯100毫升

蠔油3茶匙

麻油1茶匙

生抽1茶匙

紹興酒2湯匙

調味料：

薑蓉2湯匙

生抽1湯匙

老抽1湯匙

生粉1湯匙

糖1/2茶匙

做法：

1. 鯇魚腩洗淨抹乾切件，蔥切段，蒜頭及乾蔥切片。

2. 鯇魚腩用薑蓉、生抽、老抽、生粉及糖醃30分鐘。

3. 用中火燒熱鍋落油，加入鯇魚腩以半煎炸形式煮至熟透。

4. 準備另一個鍋，用中火燒熱鍋，加入油、蒜片、薑片、乾蔥及蔥炒香。

5. 加入雞湯、生抽、紹興酒及蠔油煮至微滾。

6. 加入鯇魚腩及麻油略炒2分鐘即成。

不失敗秘訣：

*鯇魚腩可於購買時請魚販處理切件。

*用薑蓉醃魚腩會更加入味。

*鯇魚腩可以用魚雲代替。

健康小貼士：

鯇魚味甘性溫，入脾、胃經，具有暖胃功效，適合大部分人，亦因著其不飽和脂肪酸，即使體虛、頭痛，患有高血壓甚至心血管病的人士都可食用。不過食物安全中心就指出部分鯇魚等鯉科魚類，其魚膽中含有毒化學物質，不會因烹調而消失，進食後可影響肝臟、腎臟和心血管系統，呼籲市民切勿進食。



攝錄：詹郭敏、陳錦超

剪接：潘諾兒

場地提供：美亞廚具



【薑蔥大蝦炒粉絲食譜】自製港式惹味菜 粉絲吸盡大蝦醬汁精華

薑蔥大蝦炒粉絲食譜

+ 1

【日式蠔釜飯食譜】和風煲仔飯 一招輕鬆清洗蠔仔黑泥污物！

日式蠔釜飯食譜