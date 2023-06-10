冷藏食物貼士｜飲品放下格都結冰？教授：擺錯位2類飲品更易爆！

天時暑熱，很多人喜歡直接從雪櫃拿來一杯冰凍飲品享用，不過如果飲品在雪櫃的擺放位置不當，則隨時會引發危險！最近有網民在Facebook群組《Oh yes 有得整》發文，詢問盒裝飲料放雪櫃為何會結冰。為何雪櫃會出現溫度不平衡的問題？飲品擺放位置有什麼要注意？



雪櫃溫度中等 盒裝飲品卻結冰？

事主在Facebook群組《Oh yes 有得整》發文，表示雪櫃溫度中等，把盒裝飲料放在下層仍然結成冰。有網友在下方留言，亦表示曾經在雪櫃的同層左右各放飲品，結果右邊的飲品結成冰，而左邊的飲品則正常，並詢問原因。

有網民則回答，表示由於放食物太多，影響內部的冷空氣循環，冷風只能向一面吹，故出現溫度差異。同時亦有網民建議事主把溫度再調高一點便可解決。

教授：雪櫃同層有溫度差異好平常

記者就相關情況向香港大學工程學院電機電子工程系系主任黃建業教授查詢，黃教授指出家用雪櫃溫度不均是正常現象，即使調教過平均溫度，同層亦可以出現高達4度的差異。

雪櫃溫度亦會受到物品擺放位置、是否頻繁開關、出風口位置影響導致出現溫度不平衡。黃教授表示，要完全杜絕雪櫃內的溫差問題基本上不可能。但如果想改善溫度差異問題，他建議應避免頻繁開關雪櫃、開門時間過長，同時要留意雪櫃的櫃門是否處於緊閉狀態。

飲品放雪櫃有爆裂風險？ 宜注意擺放位置

黃教授亦提醒，無論是塑膠瓶裝類、罐裝類、盒裝類、玻璃瓶裝類，同樣會因為溫度太低而結冰，導致內部體積膨脹，惟可樂、啤酒等罐裝類、玻璃瓶裝類相對難以擴充，故會因內部體積膨脹而導致外包裝受壓爆開，盒裝類則不會出現爆裂風險。他建議飲品，尤其罐裝飲品，例如可樂等汽水，可以放置於雪櫃內溫度較高、離出風口較遠的地方，避免發生危險。

不應「有位就塞」 消委會建議食物冷藏位置

平日將食物和飲品放進雪櫃時，不少市民或會習慣「有位就塞」，消委會指出，雪櫃內的不同位置，溫度均有所分別，不同食物亦有相應的最佳存放溫度和時間，正確的擺位可以獲得最佳冷藏效果。

按圖即看消委會建議：

根據消委會建議，雪櫃門邊溫度較高，故門邊應放置不易變壞的食物，如飲料類（例如：可樂）則可放置於雪櫃門下層；水果蔬菜放在蔬果儲存格；鮮肉類放在冰溫室或上層近出風口；隔夜菜放在雪櫃中層等。