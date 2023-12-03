護膚食物｜車厘茄杏仁6食物助皮膚嫩滑 武則天/慈禧美顏有秘方！

都說歲月是把殺豬刀，人隨着年紀增長自然老化，即使貴為女神也很難抵抗時間的引力。不過除了醫美之外，仍有許多日常保養的方式，中醫生就推薦相傳來自一代女皇武則天的「神仙玉女粉」、以及慈禧太后愛用的「玉容散」，自漢方保養法，可做為居家簡單敷臉小妙方。



台灣彰化秀傳中醫部醫生郭惠雯表示，自古女性對美的追求就不遺餘力，漢方中有武則天的神仙玉女粉、慈禧太后著名的玉容散和七子白面膜等，而富貴人家每日用玉石按摩臉部的按摩美容法，更是流傳至今。

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她引述《本草拾遺》記載：「益母草，入面藥，令人光澤，治粉刺。」唐朝一代女皇武則天珍愛的神仙玉女粉，就以益母草為方，製成簡單好用的敷臉面膜，其聲名遠揚，甚至連清宮劇《後宮甄嬛傳》都曾引用作為劇情。

【神仙玉女粉】



用益母草細粉4g、珍珠粉適量，加水調成膏狀（以上臉不會滴下為主，再用刷具均勻塗面，待乾燥即可清洗乾淨。

至於慈禧太后的玉容散，不僅台灣老一輩愛用，更流傳到日、韓美容圈。據古籍記載，慈禧太后30歲時臉部就出現黯沉黑斑，為此下令御醫調製美白方藥，而宮廷御醫為其調製玉容散，敷面後不僅黑斑褪，肌膚色澤也比過去更光亮。

【太后玉容散】



用白芨3克、白蒺藜3克、白芷3克、薏仁3克、茯苓3克、綠豆3克、白朮3克、白薇3克、白殭蠶3克、珍珠粉1克裝成罐，一次取5克加水適量敷臉。

郭惠雯醫生提醒，保養全臉一周2次即可，至於想加強的部位則可以天天敷；但不論甚麼成分都有過敏風險，須先小部位肌膚測試是否會過敏或酌減用量。

另外，皮膚保養以防曬最重要，紫外線是皮膚老化的最大殺手，即使是不習慣使用防曬乳的人，也建議出門盡量帶傘、帽、防曬外套，以減緩皮膚老化速度。

皮膚差血管硬化 3類食物是元兇

飲食上要少吃精製糖、油炸物、罐頭與泡麵等3大類食物，因為這些高鹽、高油、少營養的食品，不僅會讓膚況變差，高油與過氧化物也會讓心血管硬化、易產生癌症。

美顏沒一步登天這回事，但日常多努力多注意，自己可延緩年歲痕跡的出現！（按圖了解）

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美顏6大食物

來自台灣的營養師張佩蓉則分享六大美顏食物，讓妳越吃越漂亮！

1. 膠原蛋白食物

可幫助肌膚修補流失的膠原蛋白，維持肌膚的彈性。

2. 石榴（芭樂）

維他命C含量是檸檬的3倍之多，而維他命C是形成膠原蛋白的主要成分之一，使肌膚不易產生紋路，同時也是很好的抗氧化劑，還具有抑制黑色素形成的作用，是極佳的美容營養素。此外，石榴富含膳食纖維，有助於體內環保以及廢物排除，讓肌膚明亮不暗沉。

3. 奇異果

奇異果含有逾30種維他命與礦物質，其中維他命A、C、E含量都很高，具有超強的抗氧化能力，能夠清除自由基，抵禦紫外線的傷害。其特有的奇異果酵素還有輔助蛋白質分解作用，促進消化讓增強代謝力！

4. 杏仁

富含膳食纖維、蛋白質、必需脂肪酸、維他命E及B雜，也含有鈣、鋅、鎂、鉀等礦物質。杏仁含有豐富的油脂，可供人體所需的必需脂肪酸，可調節生理機能，滋潤肌膚，使肌膚滑嫩更有光澤。但因熱量及油脂較高，建議每天1份或每周約4-5份才不易發胖。

5. 車厘茄（聖女番茄）

內含豐富的維他命A，對於皮膚的健康維護扮演重要的角色，它具有調節上皮細胞分化、去角質的功能，可使表皮變得光滑細緻。

6. 珍珠粉

珍珠粉自古即被視為美白聖品，其含有多種氨基酸、礦物質與人體所需的微量元素，珍珠中所富含的珍珠精華，能夠延緩肌膚老化，淡化色素，能有效改善黑斑、面部暗沉等肌膚問題。

除了上述美顏食物之外，補充水份也很重要，建議每天應攝取2000cc以上的水，使肌膚保有水份有彈性，幫助新陳代謝。

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