蛋白質｜攝取有次序肉要最後吃　營養師提醒吃錯豆製品等於喝油！

根據台灣國民健康飲食指南建議，人們每日需攝取三大營養素：蛋白質、脂質、醣類（碳水化合物），其中蛋白質除了動物性來源，更建議攝取優質的植物性來源。台灣營養師劉雅惠就表示，在挑選植物性蛋白時，可以「豆類」為優先，但她也提醒，豆製品的脂肪含量差很大，若吃錯等於在喝油，不僅熱量翻倍，還會越吃越胖！



蛋、魚、肉、豆製品 進食次序要分清

劉雅惠營養師表示，在挑選蛋白質時，建議攝取順序為豆製品→魚→蛋→肉。她表示，豆製品中含有豐富的植物性蛋白，其與動物性蛋白質最大的差別在於不含乳糖成分、肪脂量較低、飽和脂肪酸低，不僅是素食者重要的蛋白質來源，更是許多健身、瘦身族群除了雞胸肉外最好的選擇。

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豆製品吃錯熱量翻倍！

但要特別注意的是，不同豆製品的脂肪含量差很大，若不仔細挑選，不僅熱量翻倍、越吃越胖，甚至等於在喝油。劉雅惠也一併列出不同豆製品的脂肪差異，像是無糖豆漿，190ml熱量為61大卡，脂肪3.6克、小方豆干40公克熱量為62大卡，脂肪3.5克，另外像是傳統豆腐、嫩豆腐、雞蛋豆腐、生豆皮，也都是很適合來拿作為補充蛋白質的食材。

但同樣名為豆腐的「百頁豆腐」及「三角油豆腐」，脂肪含量卻超高，前者每50公克熱量100大卡、脂肪6.6克，後者每55公克熱量87大卡、脂肪7.3公克。另外還有「炸豆皮」，經過油炸後，熱量瞬間多出一倍，脂肪含量也從3.3克飆升至11.3克。對此，劉雅惠就提醒，「選錯豆腐真的很可怕」，建議大家在挑選食材時一定要睜大眼睛看清楚，才不會蛋白質沒補充到，反倒吃下一大堆油。

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