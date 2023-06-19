廚房裝修｜花83萬裝修換來一肚氣師傅玩失蹤　注意裝修3大事項

裝修保養純屬謊言？近日有網民在Facebook群組《家居裝修設計分享Group》發帖，表示自己早前為新居進行裝修。在交屋時戶主表明廚房及廚房等地方需要執漏，惟半年過去，裝修師傅仍然沒有進行執漏。帖文引來不少網民評論，有網民表示若仍在裝修保養期內，裝修公司須承擔維修責任，亦有網民表示戶主已繳付尾數，即使裝修公司拒絕執漏亦難以追討。究竟裝修保養期如何計算？設計問題是否屬於保養事項？



83萬裝修包工不包料 戶主不求便宜只求品質

戶主共花費83萬進行面積908呎的全屋裝修，價格不包括設計、電器、傢俬、油漆、瓷磚等材料。有人質疑83萬全爆卻不包料非常昂貴，戶主則表示「我由頭到尾冇求過佢平，只希望做好啲」。

按圖即看戶主情況：

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櫥櫃抽屜開到爆青筋 裝修師父玩失蹤

不過戶主在收貨交屋時發現非常多問題，包括：廁所門無法關上、櫥櫃抽屜開關不順、地磚現污跡、地磚掃口未完成、 地腳線高低不平、廚房吊櫃做錯尺寸等，惟裝修師傅扮可憐表示急須支付員工薪水，讓戶主先支付3萬元尾數，並答應在過年後進行執漏，但裝修師傅直到現在還未兌現承諾，讓事主深感無奈。不過事主亦承認自己太心急，在裝修師傅進行清拆工程後已發現他有問題，但因時間緊迫故仍然讓他繼續進行工程。

帖文一出隨即引來不少網民評論，有網民表示裝修講運氣、裝修師傅扮可憐屬常用技倆，亦有網民表示在執修前支付尾數一定「無仇報」，亦有網民表示「廚櫃會做返跟你姓」。不過亦有網民提出指裝修應有保養期，若仍然在保養期內，裝修公司有責任為戶主進行保養維修。

甚麼時候支付尾數？ 如何避免執漏無了期？

不少人認為尾數是完成執漏才需繳付，但並非所有報價單都會列明在完成驗收後支付尾數。裝修學院校長鄧世民（Simon）表示，一般報價單多數都會列明是於起貨日或收貨日便要繳付，而所謂的完工起貨是指達到入伙標準下的交鎖匙日，並不是執漏完成的日子。戶主必先了解繳款日期，以免引起爭議，甚至承擔法律責任。

按圖即看報價單範例：

要避免執漏無了期，戶主可以在合約中列明執漏工序的安排和完成期限去保障自己，即使裝修師傅「走數」，戶主亦有合約作日後追討。Simon亦建議裝修公司或者讓戶主部份收貨，在尾數中扣起未完成部份的費用，待所有工程完成再支付剩下金額。如果對收貨質素不滿意，Simon則提議在付款前列出雙方協定之執漏清單，甚至執漏方式，減少付款後的爭拗。

裝修保養 3 大注意事項 改吊櫃尺寸不屬於保養範圍

１ 訂明合約條款

裝修保養期通常會列明三個月至一年，坊間不同公司對於裝修保養期大致分為三個計法，包括：起貨日開始、執漏完成日開始、戶主找尾數當日開始，如果戶主有特定要求，應與裝修公司協商，並在合約中列明保養條款及保養期。

２ 保養範圍

保養期內較常見的維修項目通常包括：油漆裂紋、成品安裝不妥當、出現滲水、零件鬆脫、出現空心磚的問題。而保養範圍通常包括兩項：該項目是由該公司承辦、於非人為破壞下出現問題。就事主的情況，改廚房吊櫃尺寸不屬於「維修」，一般不會被納入保養範圍，故應在裝修期間提出，讓裝修師傅立即處理為佳，一旦戶主收貨，裝修師傅亦可不重新改造。

３ 上門維修安排

裝修師傅一般會按照單位情況去安排上門處理問題，如對居住並無即時影響，裝修公司通常會建議觀察一段時間，在保養期屆滿前一次過上門處理。Simon亦提到，發現需執漏的地方，有時未必即時處理為佳，以牆身裂縫為例，最佳的維修時間是待牆身經歷了一次氣候的循環，待牆身完全收水後再統一處理。除可減低雙方的時間成本外，修補後果亦會更理想。

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