廚房裝修｜不足半年牆裂瓦磚爆、電掣位用唔到　裝修爛尾處理3步

裝修最怕爛尾，一旦遇上，很多人都會不知所措。早前有網民在Facebook群組《香港裝修中伏、室內設計、傢俬店苦主群》發帖，指自己經朋友介紹，聘請設計及工程公司進行裝修，但至今兩年卻問題多多。裝修師傅不但用粗口罵人，期間更拒絕執漏，遺留一堆爛攤子，令事主生氣又無奈。究竟遇上裝修爛尾應該怎麼處理？



朋友介紹裝修公司 完工半年開始爛茸茸

事主近日發文指兩年前曾聘請設計及裝修工程公司進行全屋裝修，公司為朋友介紹，但裝修後卻體無完膚。事主指出，自裝修半年起，全屋已經開始出現不同問題，例如入屋大門不斷有木條飛出、天花和牆身油漆幾乎全部裂開、地磚被嚴重刮花。廚房更是慘不忍睹，櫥櫃接駁口非常銳利、牆壁瓦磚出現裂痕、忘記做防浸水工程、電掣位無法使用等。

按圖即看事主全屋情況：

兩年過去，問題有增無減，事主早前曾接觸裝修師傅希望他進行執漏，惟師傅拒絕更惡言相向，讓事主直言：「唔裝好過裝，成屋俾佢攪到溶溶爛爛」，於是決定發文訴苦並警惕各位網民。

按圖即看網民評論：

3大常見中伏裝修位

消委會過往每年都接獲不少有關裝修黑店投訴，常見投訴個案中伏位包括：

１ 防水工程：部分裝修師傅未必會做足防水工序，或者手法未如理想，令業主入伙、住久了才發現有漏水問題。業主應在合約中特別註明防水要求，並測試防水效果。

２ 油漆工程：如果業主沒有說明，裝修師傅有機會不「剷底」、「批盪」，而是直接在舊油漆上髹新油漆，令油漆變得容易剝落。

３ 電掣插頭安裝工程：電掣位是按個收費，若沒有在合約中清楚訂明要多少電掣位，某些裝修師傅會擅自安裝電掣位，並向業主收取額外費用。

裝修爛尾處理３部曲

不少人遇上裝修爛尾時會選擇向消委會投訴，但消委會只能對公司進行勸籲，沒有被賦予法定權力調查或跟進。若裝修爛尾，裝修公司又拒絕跟進，裝修學院校長鄧世民（Simon）建議業主應按以下「一停二驗三起貨」的方法盡快處理：

１ 專業初步評估 釐清雙方責任

「一停」是指處理未完成的責任。裝修爛尾未必屬單方面責任，有可能是雙方溝通不足、運輸出錯、期望落差等原因導致裝修無法完成。不過單方面終止合約有機會被對方追究違約，故業主如希望終止工程，應按照及跟足合法、合理的程序結束工程。

在進行訴訟、索償前，可嘗試與對方協商，聘請專業人士就事件進行評估，釐清雙方責任，再決定是否需要進一步行動。

２ 記錄爛尾工程狀況

「二驗」是指檢驗現時單位的狀況。不少人都會選擇公證行進行獨立評估，不過Simon則表示公證行報告只具參考作用，並非法律依據。完成度亦無法考慮部分已完成工程的質量，而且報告所費不菲，一般為$2000至$15000不等，視乎檢驗的項目而定，但即使花費數千元，亦未必達到期望功能。

Simon表示即使不聘請公證行，亦要有見證人證明及記錄相關情況，例如：管理處、獨立第三方，亦可達到相同效果。

３ 聘請新裝修公司接手 重啟工程

「三起貨」是指接手工程後完成事項，裝修爛尾很難找公司接手，因為未知上一手裝修公司是否同意離場，如果上一手公司上門追究責任，會影響師傅施工。而且舊工程進行到一半爛尾，公司無法確認已完成的施工是否合格，如果接手時不斷發現新問題，要加大工程費用，有機會引起爭執。

業主可選擇專門接管爛尾工程而且信譽良好的裝修公司，讓裝修公司先做視察檢驗，有些公司會主張完全重做，有一些則會判斷哪一些保留，哪些不可保留。業主應就條款協定、工程項目、開支總價、付款流程、責任及違約處理辦法達成共識，簽署合約，避免工程再次爛尾。

裝修學院網址：https://deco-academy.com