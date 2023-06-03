消暑湯水食譜｜冬瓜百合薏米湯清熱益心　老少皆宜用生或熟薏米？

天時暑熱，最適合喝清熱消暑的湯水。冬瓜百合薏米湯消暑且健脾去濕，材料和做法都相當簡單，老少皆宜！



冬瓜百合薏米湯。（攝影：古曦朗）

薏米分生熟 夏天宜選生薏米

薏米即是常用中藥「薏苡仁」，薏米色白且表面圓滑，圓潤如珠，又名「薏珠子」，是禾本科植物薏苡的成熟種仁。而生的薏米是指未經炒製，曬乾生用的薏米，它的性質較熟薏米寒涼，清熱去濕的能力較強，更利於治水腫，宜夏天服用。

冬瓜百合薏米湯。（攝影：古曦朗）

冬瓜百合薏米湯 加蓮子錦上添花

夏季炎熱易傷心脾，所以要補脾益心，加蓮子就有健脾去濕益心的作用。 許秀欽中醫

蓮子甘澀性平，有補脾止瀉，清心養神益腎的作用。夏天在五行中屬「火」，天氣炎熱，易傷心，容易使人煩躁不安。蓮子含有生物鹼，能幫助腦部提升 4-氨基丁酸活性，可使大腦鎮靜，保護腦神經、改善失眠，還能保護心血管、腦神經。

按下圖看冬瓜百合薏米湯的各種材料及功效：

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冬瓜百合薏米湯食譜

材料：

瘦肉300克、冬瓜300克、生薏米30克、乾百合10克、粟米1條、蓮子40克、水2公升、鹽適量

做法：

1 先把冬瓜、生薏米、乾百合、蓮子沖水洗淨

2 把粟米去葉洗淨切件，把冬瓜切件備用

3 把瘦肉汆水備用

4 所有食材冷水下鍋，大火煲滾轉慢火煲1.5小時，加鹽調味完成

不失敗秘訣：

~生薏米健脾胃、利小便，比熟薏米寒涼，更適合夏天消暑食用

~煲湯選用黃粟米，更甜、胡蘿蔔素更豐富