煮食爐｜網民想裝5個煮食爐？爐具距離不足小心爆裂附消委會指引

煮食爐是每個廚房最重要的電器之一，明火煮食爐與電磁爐各有好處，明火爐有「鑊氣」，電磁爐則可避免大油煙，因此不少人都會希望「享齊人之福」，方便不同情況下使用。近日有網民於Facebook群組《家居裝修設計分享Group》發文，表示希望在廚房安裝5個嵌入式煮食爐，惟不知道應該如何安裝為佳，希望網民解答。



事主望裝５個煮食爐 網民：日日煮九大簋？

在廚房安裝一個直身嵌入式雙頭電磁爐和一個單頭明火煮食爐，事主仍怕以後不夠用，打算在外加一個雙頭明火煮食爐，並詢問網民是否要如圖中般緊貼安裝。

煮食爐之間有安全距離？

網民質疑事主安裝五個爐頭的意義，直指除非日日煮九大簋，否則爐多亦只會「得個擺字」，因為「大煲、大鑊一放上去中間嗰格就完左」、「用到左邊就用唔到右邊」、「見到都覺得好熱」，亦有網民擔心安裝距離太近，煮食爐會因為受高溫影響，過熱而導致爐面爆裂，表示兩個爐具之間應至少留有80毫米空間。

電磁爐散熱空間不足有爆裂風險

根據消委會的安全指引，爐具的四周應留有足夠的空間散熱。如果散熱空間不足，加熱面板溫度過高會容易損壞。尤其煤氣爐四周溫度高，電磁爐玻璃面容易受到高溫影響而爆裂。一般而言，煮食爐的爐邊四周應至少留有100毫米距離，不同爐具或有不同，須依照安裝說明書的指引預留空間。

煮食爐的爐邊四周應至少留有距離，須依照安裝說明書的指引預留空間。（Pacific太平洋說明書截圖）

單頭煮食爐的功率相對較高，單頭氣體煮食爐的功率可達到6000W的超強火力，電磁爐的功率亦可達2800W，因此除了應在四周留有距離外，電磁爐亦應避免與其他電器共用同一插座，及同時使用高功率火力，以免發生危險。

氣體煮食爐夠鑊氣 電磁爐清洗方便

如果廚房空間有限，又希望可以擁有不同爐具以應付不同需要，用家可以選擇安裝可移動式的電磁爐，便可更靈活控制距離，亦不佔廚房空間。除此以外，現時市面上亦有煤氣電磁爐的選擇，雖然價格較昂貴，但功率相對單頭電磁爐低，相對更安全，同時亦能照顧用家不同煮食需求。用家亦可平衡家庭需要及個人習慣選擇適合的爐具。

氣體煮食爐

優點：高火力、火力容易掌控、鍋具沒有限制

缺點：較難清洗、油煙較多、有煤氣洩漏風險

電磁爐

優點：容易清洗、油煙較少、能源效益高、安全性高

缺點：需要使用特定鍋具、火力較低、容易受熱不均