IH爐vs明火｜受熱均勻加熱快網友熱議6大優缺點　如何選擇1個關鍵

雖然說現代人下廚煮飯機會不多，但對於廚房的設計、廚具的挑選、格局的規劃等，大部分民眾還是相當在意，尤其是爐具的選用，究竟是要選IH爐還是瓦斯爐（港稱煤氣爐）？



兩者各自的優缺點是什麼？對此，在Facebook《靠北建商2.0》就有網友發文詢問，引發熱議討論。

明火瓦斯爐、IH爐優缺點比較（按圖）

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瓦斯爐優點 不挑鍋、不怕停電

貼文提問：「自己的房子會想裝IH爐還瓦斯爐？」，身為瓦斯爐流派的網友表示：「瓦斯爐煮出來的東西比較好吃」、「天然氣瓦斯爐，炒青菜要有鍋氣才好吃」、「瓦斯爐啊，鐵鍋在大火快炒的時候食物最好吃」、「瓦斯，廚房風水還是要明火好」、「瓦斯才會有鍋氣」、「瓦斯爐用途比較多，能裝就裝」、「瓦斯爐煎炒煮蒸都很方便」、「台灣缺電，瓦斯爐+1」。

整理大部分網友的意見，瓦斯爐的優點在於：

1. 不挑鍋：任何鍋具都可以直接明火加熱使用。

2. 不會有受熱不均問題：不像電子爐烹飪得將鍋具平放，瓦斯爐可以隨意傾斜鍋具來調整受熱角度。

3. 不怕停電：因為是接瓦斯管線的關係，不會因為停電就不能使用。



而瓦斯爐的缺點則是：

1. 明火危險：畢竟是使用瓦斯或天然氣，加上是明火的關係，危險性比電子爐來得高。

2. 難清潔：不如電子爐的表現光滑，烹飪過程造成的油污，很容易暗藏在其中，清潔上較困難辛苦。

3. 得定時檢查瓦斯管線：需要定時檢查管線，才能避免瓦斯外洩問題，以確保使用無虞。



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IH爐優點 加熱速度快、易清潔

至於屬於IH爐路線的網友則回應：「安全性考量會選IH爐，快又方便好清」、「IH安全，加熱超快」、「IH爐，因為炒菜不會熱」、「IH好用阿！油煙少、加熱快，又沒明火很安全」、「IH好清很多」、「IH爐大推，安全，乾淨，加熱快速，但烹飪習慣會有點改變，需要一點點時間適應」、「不太需要炒、輕食或是單純煮湯湯水水的就裝IH」、「如果老婆常常忘記關火就要裝IH爐」、「IH爐，油煙少可以多活幾年」。

IH爐派的網友認為其優點在於：

1. 加熱速度快＆熱效能高：IH爐的輸出功率可達2600W~3000W，加熱速度是所有電子爐具中最快的，熱能也是最高的。

2. 好清潔：IH爐就是一個平面加熱，清潔上比起瓦斯爐相對簡單好清潔。

3. 使用較為安全：由於IH爐是使用金屬誘導發熱，表面溫度低較為不燙，加上有些IH爐還有安全裝置功能（空燒過熱自動斷電），安全性本就比瓦斯爐高。



而IH爐的缺點則是：

1. 會挑鍋，因為是金屬誘導加熱，所以土鍋、陶瓷鍋等，就不適合用IH爐，只能選用鑄鐵鍋或具有磁性不銹鋼鍋等鍋具才能用。

2. 容易受熱不均：因為IH爐必須將鍋具平穩放在爐台上才能導熱成功，因此萬一鍋具不夠平底，很容易受熱不均，使導熱效果不佳。

3. 停電就不能用：跟瓦斯爐用瓦斯不同，IH爐是使用電來開啟，所以如果停電，就會無法使用。



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IH爐vs明火如何選擇？

也有些網友認為：「可以的話，瓦斯爐保留，中島裝IH爐，各有優點」、「一半IH，一半瓦斯」、「小孩子才選擇，兩種都來」、「一定都裝！大火快炒才是真正的台菜」、「兩個都裝，停電也能煮」、「會開伙的瓦斯爐，不開伙的就IH就好」、「廚房不管裝什麼爐，一般都是裝好看的居多，還有女主人習慣用什麼就裝什麼爐，一年365天看看自己能煮幾天再來考慮吧」、「看女主人習慣什麼爐再說」，表示應該根據使用習慣來決定，或者兩者爐具都裝。

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