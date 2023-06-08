揀龍蝦貼士｜非活龍蝦哪些值得買？必須放尿？大廚選購4招防毒素

近年受惠於貿易戰，新鮮澳洲龍蝦的價錢不用$200/斤，而體型較小的本地龍蝦，價錢大約數十元一隻。踏入夏季，龍蝦這種活鮮的存活率會大跌，所以不時出現價錢特惠的死龍蝦，究竟值唔值得買呢？今次找來行政總廚雷師傅替大家講解。



當龍蝦、蝦或蟹類死後，體內的組氧酸會分解產生組胺。組胺是一種有毒的物質。隨著死亡時間的延長，積累的組胺愈來愈多，毒性愈來愈大，即使煮熟後毒素也不易被破壞。因此，食用會存在一定的中毒風險。所以，選購海鮮當然是愈新鮮愈好，但剛死去的龍蝦價錢相宜，又應否購買？

龍蝦頸部出現虛位 頭身開始分離

龍蝦頸部出現虛位，頭身開始分離。（圖片來源：香港街市魚類海鮮研究社）

是因為死去一段時間，失去動力及彈性，肌肉就會放鬆，出現頭身分離。所以，很容易看得出來，也代表不新鮮。 雷啟裕師傅

龍蝦肉身變白或失去光澤

龍蝦肉身變白或失去光澤。（圖片來源：香港街市魚類海鮮研究社）

龍蝦或蝦肉浸水太久，就會變白及失去光澤，因為魚檔會把死去的海鮮住冰水來出售，愈變白及失去光澤，代表死去時間愈長。 雷啟裕師傅

龍蝦需要放尿嗎？

果是做凍龍蝦或刺身，就必須要放尿。（圖片來源：香港街市魚類海鮮研究社）

視乎你的烹調方式，如果是開邊或切件來烹調，那麼放尿不放尿影響也不大；如果是做凍龍蝦或刺身，就必須放尿。 雷啟裕師傅

按下圖看大廚教你4招選購龍蝦：

大廚教你4招選購龍蝦



1）如果購買新鮮龍蝦，就要選擇生猛，如果是慢爪（即爪腳無力郁動速度慢），則代表龍蝦不新鮮。

2）想選購死龍蝦，也有一些要訣，就是頸部要緊致，不會頭身分離。

3）蝦肉變白就絕對不能購買，代表死去時間較長。

4）如魚檔把龍蝦開邊出售，就不建議購買。



如果購買新鮮龍蝦，就要選擇生猛。（圖片來源：香港街市魚類海鮮研究社）