行街市｜西貢海上市場澳龍$300/2隻　瀨尿蝦$180/3隻花蟹$200/2隻

傳統行街市大家行得多，西貢海上市場大家又行過嗎？這個集中在假日才營業的水上市場，以小艇作為銷售工具，圍繞西貢碼頭對出海面，究竟這些海上市場，海鮮又抵買嗎？

攝影：陳映蓉



海上市場歷史悠久 只是營運模式改變

這個專攻假日的海上市場，據說已有一段歷史，只是營運模式有所改變，據一位不願透露名稱的艇家所說，原本這個海上市場跟其他避風塘差不多，小艇原本是供貨給岸上市場，有餘貨才會拿出來在小艇賣，及後西貢海上活動興旺，反之，商家將進口海鮮放回小艇出售。之後成行成市，就形成了現時的海上市場，最高峰時期，會排成內外3排小艇。

西貢海上市場，假日有廿多艘小艇售賣海鮮。（攝影：陳映蓉）

不同艇家價錢相若 澳洲龍蝦比街市便宜

這天是星期六中午時分，可能是遊船河的旺季，遊客於10時許已相繼登船，西貢碼頭人流不算太多，海上市場亦只有十多艘小艇。小艇所賣的海鮮種類繁多，有瀨尿蝦、扇貝、紅花蟹、蟶子、大蜆、龍蝦及海班等等，大部分都沒有標示價錢，要向艇家問價，以一份份形式出售。

記者見只有一家會標示價錢，及後再向其他艇家問價，發覺他們好像有了共識，價格差異不大，如大斑馬瀨尿蝦，都是$120/2隻或$180/3隻，紅花蟹$200/2隻，扇貝$100/5隻，波波蜆$50/份，大蟶子$100/扎，而中型澳洲龍蝦非常抵買，價錢比街市更便宜，只售$300/2隻。

面小艇所賣的海鮮種類繁多，有瀨尿蝦、扇貝、紅花蟹、龍蝦及海班等等。（攝影：陳映蓉）

按下圖看西貢海上市場有哪些海鮮：

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即買即劏 到餐廳加工品嚐

縱使不少人批評西貢海上市場，認為要買海鮮，何解要買一些養魚，甚至是把外國貨再搬到小艇賣，有點本末倒置。但環觀海上市場的價格，其實與街市價錢差不多，龍蝦、扇貝及貝類甚至比街市更便宜。

不少遊客看好海鮮後，便與艇家議價，普遍小艇都是1人營運，議價後艇家會處理海鮮，之後客人可隨意到任何一家餐廳或酒家加工，所以非常受遊客青睞，星期日更是水泄不通。

按下圖看西貢海上市場即買即劏海鮮：

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同場加映碼頭旁的海味攤檔：

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西貢海上市場，已成為假日的旅遊熱點。（攝影：陳映蓉）

以上價格日期：2023年6月3日12:00

*街市價格可升可跌，每日或有不同，以當天為準

