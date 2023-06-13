雪糕熱量｜1粒雪米糍=7支雪條　營養師推11款低卡雪糕點食唔肥？

夏日炎炎，近日氣溫維持30°C高溫以上，最適宜食雪糕甜品消暑。想食又怕肥，一個不慎選擇了熱量高的雪糕甜品，今個夏季就要告別小背心和露腰穿搭了。營養師推薦11款低卡雪糕甜品，並比較雪糕、雪葩和雪米糍的熱量，建議大家夏季修身期間如何吃得好，又能吃得瘦！



炎炎夏日，點選雪糕才不怕長肉？(photo-ac)

營養師Amy Tsang在社交專頁分享11款低卡雪糕甜品，最低熱量的選擇只有15千卡，一解嘴饞之餘，還對身體幾乎零負擔，即睇有甚麼推介吧！

按圖看營養師Amy Tsang推介11款低卡雪糕甜品：

+ 7

1. 百福豆乳雪糕

1杯：113卡路里

2. 雀巢黑糖波霸雪米糍

1粒：110卡路里

3. 百福沖繩黑糖豆乳雪糕

1杯：101卡路里

4. Sahnae Thai 椰子雪條

1支：90卡路里

5. 樂天ZERO零糖雪糕批

1個：89卡路里

6. ZILCH朱古力味雪糕

1球（57克）：89卡路里

7. 樂天TICO迷你牛奶朱古力雪糕批

1粒：80卡路里

8. 樂天鮮果雪條

1條：72卡路里

9. DREYER’S 青提味雪葩

1條：62卡路里

10. SUN365芒果雪葩雪條

1條：54卡路里

11. FUTABA 蜜瓜梳打雪條

1支：15卡路里

雪糕低卡靠一個原因 減脂期間宜選120千卡以下

營養師Amy Tsang向記者表示，雪糕甜點低卡的原因主要在於選用的材料，普遍以脫脂或低脂奶來代替全脂奶和忌廉作為主要材料，降低了雪糕甜點的脂肪含量。而部分食品則用代糖，來取代砂糖，為食品提供甜味之餘，因人體沒有酵素消化代糖，故腸道無法吸收當中的熱量，進一步減少低了雪糕甜品的熱量。

假如是在減脂期間，Amy建議挑選的雪糕甜點最好不宜多於120千卡，較理想的雪糕甜品是每100克不多於8克總脂肪，同時每100克不多於15克糖分為佳。

雪葩為甚麼比雪糕更低脂？(photo-ac)

雪葩、雪米糍比雪糕更低脂？

營養師挑選的雪糕甜品之中，不乏雪葩和雪米糍類型甜點，是不是這些甜點都比雪糕更低卡？Amy解釋，雪葩主要成分是糖、水和果蓉，比雪糕的製作材料少了忌廉和牛奶等高脂食材，因此熱量一般都較雪糕更低。雪米糍則因為每一粒的份量較小，熱量看起來比雪糕少，但其實同分量的雪米糍和雪糕的熱量應該相若。

營養師教睇營養標籤 辨識低卡雪糕

很多人都知道，想了解食物是否低糖低卡可以留意營養標籤。Amy教路，每100克固體食物中少於3克總脂肪則為之「低脂食物」；每100毫升的液體食物少於1.5克總脂肪才為之「低脂」。反之，每100克或100毫升食物中多於15克糖分就屬於「高糖食物」，大家可以細心留意，挑選適合自己的雪糕甜點。