飲食熱話｜夜市煎餃賣相總比味道好？網友揭難吃內幕分享好吃攤檔

你喜歡逛夜市嗎？台灣一名女網友在PTT分享自身經驗，身為鍋貼煎餃類愛好者，去到夜市見到遍地開花的「一口煎餃」攤總是忍不住購買，卻在每次吃完後對其口味、價格感到失望，讓她不禁好奇「真的有女孩喜歡吃味道都很像，價格又不便宜的一口煎餃嗎？」



原PO表示，全台灣各大夜市都有一口煎餃的攤位，曾吃過幾間味道都差不多，不僅皮吃起來粉粉的，內餡豬肉還有雪櫃味、椰菜也不脆，且最近一次買到的價錢是8顆50台幣（約13港元）。原PO驚呼，一顆煎餃大小約是連鎖鍋貼店的三分之一，不論是味道、價格都不值得購買，但不管是哪個夜市都一定有人賣，先前就見過至少五攤。

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原PO大嘆，由於本人挺喜歡吃鍋貼煎餃類，偶爾看到還是會忍不住買來吃吃看，但每次吃完都好失望。對此，網友們爭相討論，「跟妳一樣喜歡煎餃，但夜市只有雷，後來就學乖了不在夜市買」、「那個真的難吃到XX，小時候吃過一次真的嘔嘔嘔，但它招牌畫的豬會讓人覺得好像很好吃」、「真的不好吃，吃過一次就再也沒吃過了」、「我寧願吃八方，比那個好吃多了」、「賺觀光客的錢」。

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網友們指出，夜市常見的一口煎餃攤，多批發冷凍餃子來賣，「因為都冷凍的，妳是在期待什麼？」、「賺到哭，冷凍一袋大概就是賣一份的價格」、「笑死，冷凍批發煎一煎就可以賺錢」、「這種東西，夜市攤通常都是中央廚房供貨的餃子，不至於難吃」。

絅友分享夜市6個好味攤檔

貼文一出，也釣出不少熱愛一口煎餃的饕客，分享自己的口袋名單，「三和夜市有一攤可以加芝士的，我個人很愛」、「士林夜市的加辣超好吃，皮還脆脆的」、「吃石牌阿財或者天母新光三越後面的阿」、「中原夜市的好吃」、「師大生煎包」、「推花園夜市的小鬍子」。

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