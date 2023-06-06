飲食熱話｜雞扒飯盒夾出1條木耳？蚯蚓？　網友笑稱幫你加高蛋白!

外食族在買便當（飯盒）時，多半會注重商家的衛生狀況，避免食用到不乾淨的料理。



台灣日前一名網友表示，他買了一份滷雞排便當，沒想到夾出一條黑色「葷食木耳」，附上的照片惹得網友驚呼「居然是高蛋白蚯蚓」。

一名網友買的便當裡面竟夾出一條「蚯蚓」。（Facebook@爆廢公社二館）

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台灣一名網友在Facebook社團「爆廢公社二館」發文，他貼出了一份滷雞扒便當，只見菜色豐富，有煎蛋、小棠菜（又稱青江菜）、椰菜等等，還有滿滿的白飯，不過他卻用筷子夾出了「長條木耳」，定睛一看竟然是「蚯蚓」，讓他嚇得直呼「這是葷食木耳嗎？」

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貼文曝光後，馬上引來網友瘋狂留言，「有機的青菜，才是最新鮮的」、「超級噁心，嚇死人了，便當裡面居然有蚯蚓」、「還好你眼睛不錯，看得出來！口感還好嗎？」、「太噁了，居然是蚯蚓」、「蚯蚓整條居然都完整的」、「這種我真的會崩潰」、「看到頭皮發麻！是有機栽種的青菜，才會出現蚯蚓嗎？」、「一早看到這個真的很反胃」、「你應該慶幸是完整的，不然就被吃下肚了」、「無農藥保證，月初吃土已經夠悲慘了，還要吃到蚯蚓」、「這不是木耳，這是魚餌，幫你加高蛋白料理」、「你只能當冬蟲夏草服用了」、「店家是要跟你證明他們家的菜都是有機的」。

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