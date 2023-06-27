雪櫃保養｜雪櫃玻璃面自爆粉碎！專家揭2真正原因　與溫差無關！

鏡面雪櫃爆裂與冷熱溫差有關？近日有人於Facebook群組《家居裝修分享谷》發文，指自己在一年半前購入一款鏡面雪櫃，但玻璃鏡面卻在無人使用的情況下突然爆裂，於是發文詢問原因。有網民指出事主附近擺放了蒸焗爐，因冷熱溫差過大才會導致爆裂，但專家卻指鏡面爆裂與溫差完全無關！究竟什麼原因才會導致雪櫃的鏡面爆裂？



鏡面爆裂一頭霧水 網民建議保留「爆得幾靚」

雪櫃鏡面櫃門爆裂，有網友指有機會與冷熱溫差有關。事主則指雪櫃旁的確放置了蒸焗爐，但不常用，四周亦留有空間散熱，該網民則指蒸焗爐每次使用都會產生大量熱力，慢慢就會因鏡面膨脹而產生裂痕爆裂，形容情況等同慢性自殺。有網民則表示爆裂紋路「有飄雪的感覺」、「爆得幾靚」，建議事主可以把它當成花紋保持現狀，貼上保護膜加固便可。

按圖即看事主情況：

專家：溫差導致爆裂是謬誤 玻璃自爆２原因

記者就相關情況向裝修學院校長鄧世民（Simon）查詢，他回覆指玻璃鏡面因為冷熱溫差導致爆裂屬於謬誤。蒸焗爐雖然溫度高，但熱空氣不會積聚，散熱的熱風相當輕微，而雪櫃內的冷氣不會傳到櫃門外，因此不存在溫差導致玻璃鏡面爆裂的問題。

按圖看其他網友也有同樣情況--境面玻璃自爆：

Simon解釋，撇除誤擊玻璃脆弱點、硬物撞擊等人為因素，玻璃本身添加了硫化鎳，當硫化鎳結晶物產生異變，亦會令玻璃自爆，此情況並不罕見。此外，亦有機會在搬運過程中無意刮花了玻璃表面，細微瑕疵導致玻璃不穩定，在太陽的猛烈照射下而自爆。

鏡面爆裂不影響使用 貼防爆玻璃膜免刮花

遇上雪櫃玻璃鏡面爆裂，如果碎片沒有掉落，Simon指不會構成任何安全問題，更不會影響正常使用。如果碎片大面積掉落，才需要移除碎片進行更換。要避免玻璃爆裂，除了用強化玻璃以外，亦可以在雪櫃門貼上防爆玻璃貼膜，一旦玻璃爆裂亦不會有碎片掉落，誤傷其他人。他還建議在驗收時，應注意玻璃面是否有刮花痕跡或缺裂，便可避免玻璃面爆裂風險。

消委會正確使用雪櫃３貼士

１ 雪櫃擺放在通風、陰涼處

消委會建議，雪櫃宜擺放在陰涼、通風的地方，避免被陽光直射，並確保雪櫃四周有足夠的散熱空間，否則有機會因散熱空間不足而導致雪櫃損壞，同時亦要注意避免靠近煮食爐等熱源，因為雪櫃含有屬於易燃品的環戊烷的隔熱物料，在其附近生火會大大增加火警危險。

２ 定期為雪櫃進行清洗、除霜

徹底清潔雪櫃每一部分，包括機底盛水格，可防止留下的肉、菜或果汁滋生細菌，能減少機件故障的機會。清洗前要先關掉電源或拔出電插頭，再用溫水以軟布或牙刷等輕抹即可，對於較頑固污漬才用溫和的清潔劑，切勿用強力清潔劑及鋼絲刷，以免造成破損。雪櫃清潔、除霜時亦要避免用尖銳物件或熱風吹，以免引發意外。

３ 減少打開雪櫃次數

頻繁的開雪櫃門，或開著太久不關，會令冷空氣流失，雪櫃便要消耗更多能源製冷。所以應盡量減少打開雪櫃的次數，取放東西後，亦應盡快關上櫃門，減少外界濕氣、熱氣進入雪櫃而縮短雪櫃壽命。