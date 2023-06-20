水果過敏｜食完生果喉嚨痕或患過敏症！３招食水果降低過敏反應

過敏竟然是由水果引起？踏入夏天，天氣酷熱潮濕，吃一口香甜多汁的水果雖然可以舒緩炎熱天氣帶來的悶熱感，但原來有四種深受港人喜歡的水果會容易引起過敏，輕則喉嚨痕、嘴唇腫脹，嚴重甚至會引發皮膚紅疹和呼吸困難！有甚麼方法可以減低水果中的過敏原？甚麼人會更容易引發敏感症狀？



食完生果喉嚨痕是敏感症狀 嚴重可致呼吸困難

不少人吃完奇異果、菠蘿等水果後都會感到喉嚨發癢或不適，以為只是喉嚨乾涸，但原來有機會是口腔過敏綜合症（OAS）作怪！口腔過敏綜合症是一種過敏反應，通常在對花粉敏感的患者食用某些食物後發生，是成人中常見的食物過敏原因。口腔過敏綜合症的過敏症狀一般圍繞在嘴唇、口腔、喉嚨範圍，只有少數情況會導致嚴重的喉嚨腫脹，令吞嚥或呼吸困難，或者誘發至全身過敏。

奇異果致喉嚨癢 菠蘿誘發濕疹

奇異果是常見的食物過敏成因之一，台灣高雄市立鳳山醫院營養治療科廖嘉音營養師曾在另一報導中提到，奇異果中含有水解蛋白酵素，容易引起體內的過敏反應，會出現喉嚨發癢、舌頭刺激、口腔黏膜紅腫，甚至發炎。至於菠蘿中的菠蘿蛋白酶，亦是其中一種最常見引起過敏的物質，同樣會引起呼吸困難、皮膚痕癢、蕁麻疹等過敏反應。過量進食亦有機會引起便秘、肚瀉，甚至誘發濕疹。

紅色士多啤梨易致頭痛 食白色可避免？

部分有口腔過敏綜合症的人會對士多啤梨產生過敏反應。因為士多啤梨表皮含有的花青素內有一種蛋白質，食用後有機會出現頭痛、嘴唇腫脹。不過，市面上除了紅色士多啤梨，亦有白色士多啤梨，而白色士多啤梨缺乏這種蛋白質，產生過敏的機會不大。因此即使對紅色士多啤梨產生過敏反應，亦不代表會對白色士多啤梨過敏。如果一向對紅色士多啤梨過敏，可以在徵詢醫生意見後，嘗試食用白色士多啤梨。

芒果皮含漆酚 嚴重會呼吸困難

芒果雖然不會針對口腔過敏綜合症患者，但同樣是容易引起過敏的水果！雖然芒果肉不帶毒性，但芒果樹屬於漆樹科類的植物，芒果外皮容易沾染到果樹汁液裡漆酚的致敏成分，接觸芒果果皮便會引起過敏反應。台灣中醫診所院長黃胤誠醫師指出，這種化學成分會對皮膚、鼻子造成刺激而出現過敏性鼻炎、皮膚紅疹、嘴巴紅腫等過敏症狀，嚴重更會引發氣喘和呼吸困難。

芒果外皮容易沾染到果樹汁液裡漆酚的致敏成分，接觸芒果果皮便會引起過敏反應。（Unsplash）

按下圖看哪３招可降低水果過敏反應：

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３招降低水果過敏反應

雖然避開這些致敏水果是最一勞永逸的方法，但也會相對失去這些水果帶來的營養價值，做法並不理想。因此，如果過敏症狀相對輕微，可以嘗試以下三種方法減緩敏感症狀，如果敏感症狀嚴重則不適用。

１ 削去水果外皮

引致過敏的蛋白質多存在於水果外皮，因此可以先徹底削掉水果外皮，再用流動清水清洗2至3次，便可以盡量減少過敏原。

２ 食用冷凍水果

某些水果難以去除外皮，或致敏蛋白質存在於果肉內。因此可以利用冷凍方式，將水果冷凍後食用，讓部分過敏原蛋白質改變而降低過敏反應。

３ 飲用果汁

生食水果需要咀嚼，潛在過敏原會在口腔停留，容易引起過敏。因此可以改以飲用果汁的方式，縮短過敏原存在於口腔中的時間。而當食物進入消化道時，人體的胃酸及消化酵素會破壞蛋白質結構，使蛋白質變性，便可降低過敏反應。

參考資料：HEALTHY MATTERS、Thermo Fisher Scientific、黃胤誠醫師