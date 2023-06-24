防胃癌飲食｜輕視胃炎隨時致癌！防胃癌5大食物冬菇每周幾隻？

胃病大多源於胃部發炎，如果沒合適的治療，有機會病變並導致胃癌。胃癌沒有特定的初期症狀，不少患者只當成胃部不適，最後因掉以輕心而延誤診治。因此不少患者察覺之時，病情已達嚴重地步，飲食又可如何預防胃癌？



每10萬人有16宗胃癌新增個案

胃癌是香港常見的癌症，2020年胃癌新症共有1197宗，佔本港癌症新症總數的3.5%。按發病率計算，每十萬港人中即有約16宗新增個案。2020年胃癌導致613人死亡，佔癌症死亡總數4.1%。胃癌發病率隨年齡增長而提升，男性和女性新症年齡中位數分別為71歲和67歲。

2020年胃癌新症共有1197宗，佔本港癌症新症總數的3.5%（衛生防護中心）

胃癌是怎樣形成？

胃是消化系統中的一部分，會分泌胃酸幫助消化，將大塊食物研磨成小塊，然後透過腸道蠕動將食物逐步轉入腸道繼續消化程序。而當胃部細胞出現異變，發展成為惡性腫瘤，就是胃癌。

胃癌高危人士

1）男性

2）年紀漸大（50歲以上）

3）常進食高鹽、醃製和燻製食物

4）胃部生有瘜肉或曾接受胃部切除手術

5）吸煙

6）家族曾患上胃癌



按下圖看哪些食物可以養胃助防癌：

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養胃助防癌5大食物

1）椰菜

椰菜屬於十字花科，美國國家癌症研究所指出食用十字花科蔬菜，可降低罹患胃癌、乳癌、大腸癌及前列腺癌等癌症。椰菜含抗癌化合物如羽扇豆醇、黑芥子硫苷酸及蘿蔔硫素，可增強人體內免疫細胞和酶的活性，並減慢癌幹細胞生長、擴散能力或病變成腫瘤。椰菜含維他命U，是一種抗潰瘍因子，有效治療胃潰瘍及胃酸倒流，抗發炎達到防止胃癌的功效。

建議食用：每星期2至3次，每次100克椰菜。



2）木瓜

木瓜含有木瓜鹼，有抗腫瘤作用，同時亦含有抗氧化的維他命A、維他命C、β胡蘿蔔素及番茄紅素，有抑制癌症產生的抗氧化作用，此外，更含大量纖維和酒石酸酚，可抵制亞硝酸的形成，而亞硝酸有機會生成致癌物亞硝胺，紅肉木瓜更含有番茄紅素，有防癌及抗癌效用。而維他命A及C，有修補胃黏膜的能力。

建議食用：每星期2至3次，每次食半個木瓜。



木瓜含有木瓜鹼，有抗腫瘤作用。（資料圖片）

3）白蘿蔔

白蘿蔔也是十字花科類蔬菜，含異硫氰酸鹽，具防癌的作用。美國膳食營養及癌委員會在其防癌指南中，異硫氰酸鹽不僅能有效抑制細胞色素酶代謝致癌物，更能抑制多種癌症的出現，同時還具有抗菌、殺蟲及調節生長素的代謝作用。

建議食用：每星期2次，每次100克白蘿蔔。



4）山楂

山楂含有機酸及超過50種黃酮類抗氧化物，可幫助人體對抗病毒、致癌物、各種毒素與過敏物質，而且有很強的消炎及抗發炎效果，山楂也可促進胃部的消化，甚至紓緩胃酸倒流引起的問題。但山楂並不適合長期胃痛人士服用。

建議食用：每星期2至3次，每次10克山楂乾泡300毫升水飲用。



5）冬菇

冬菇含有香菇多醣，能增加人體免疫能力，分化腫瘤壞死因子，促進抗體的產生，並減慢癌細胞的生長。香菇的β葡萄醣酶，能增進免疫力，延長細胞的壽命，修復損傷細胞並防止細胞突變。冬菇所含的核酸可使細胞內的去氧核醣核酸和核醣核酸發育正常，防止癌細胞形成。

建議食用：每星期2至3次，每次7至8隻冬菇。



冬菇含有香菇多醣，能增加人體免疫能力，減慢癌細胞的生長。（資料圖片）

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參考資料：康健／台灣癌症基金會