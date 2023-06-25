薄餅食譜｜番茄沙樂美腸薄餅氣炸鍋1鍵完成 簡易1招製出脆邊薄批
撰文：黃偉麟
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想食薄餅，不是叫外賣，就是食冷藏薄餅，總是食不到新鮮的薄餅。有些人喜歡用上預製的餅底，再放上餡料及芝士，但往往出現餅底與材料分離的狀態，失去薄餅應有的口感，今次教大家自製香脆美味的薄餅。
攝影：潘樂文
薄餅要薄脆 低筋麵粉要多
薄餅製作厚批或薄批，就是取決於麵粉的比例，想製作鬆軟厚批，就要用上較多高筋麵粉，即70％高筋麵粉，30％低筋麵粉，做出來便是鬆軟有口感的厚批。今次做的是香脆薄批，比例上就有所不同，換成低筋麵粉較多，70％低筋麵粉，30％高筋麵粉，便可做出口感香脆的薄批。
自製餅底即時發酵 非常簡單
將高筋麵粉混入低筋麵粉，再加入酵母、糖及水，攪拌勻均，最後加入鹽及橄欖油攪拌5分鐘，弄成一個麵糰。麵糰包上保鮮紙放進氣炸鍋，發酵1小時至麵糰大1倍，如夏天可放置常溫下發酵。
發酵完成後拿出麵糰，用擀麵棍壓至薄身。中間加入番茄醬、莎樂美腸及芝士，薄餅邊緣塗上橄欖油。最後，氣炸鍋預熱攝氏180度5分鐘，薄餅放入氣炸鍋，氣炸8分鐘即成。
番茄沙樂美腸薄餅（氣炸/Air-fly）
2人分量 1級難度 15分鐘
材料：
高筋麵粉70克
低筋麵粉30克
酵母3克
糖3克
鹽2克
水60克
橄欖油15克
莎樂美腸5片
醬料：
番茄醬50克
馬蘇里拉芝士30克
做法：
1. 高筋麵粉混入低筋麵粉、酵母、糖及水，攪拌勻均。
2. 再加入鹽及橄欖油攪拌5分鐘，弄成一個麵糰。
3. 麵糰放進氣炸鍋，發酵1小時至麵糰大1倍。
4. 拿出麵糰，用擀麵棍壓至薄身。
5. 中間加入番茄醬、莎樂美腸及芝士，薄餅邊緣塗上橄欖油。
6. 氣炸鍋預熱180度5分鐘，薄餅放入氣炸鍋，氣炸8分鐘即成。
不失敗貼士：
~高筋及低筋麵粉都要過麵粉篩，否則易有粉粒。
~鹽及橄欖油要後下，否則會影響酵母的活性。
~發酵時間約1小時，待麵糰大一倍才可以擀壓。
~薄餅邊緣塗上橄欖油，可令批邊又香脆。