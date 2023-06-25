薄餅食譜｜番茄沙樂美腸薄餅氣炸鍋1鍵完成　簡易1招製出脆邊薄批

想食薄餅，不是叫外賣，就是食冷藏薄餅，總是食不到新鮮的薄餅。有些人喜歡用上預製的餅底，再放上餡料及芝士，但往往出現餅底與材料分離的狀態，失去薄餅應有的口感，今次教大家自製香脆美味的薄餅。

攝影：潘樂文



薄餅要薄脆 低筋麵粉要多

薄餅製作厚批或薄批，就是取決於麵粉的比例，想製作鬆軟厚批，就要用上較多高筋麵粉，即70％高筋麵粉，30％低筋麵粉，做出來便是鬆軟有口感的厚批。今次做的是香脆薄批，比例上就有所不同，換成低筋麵粉較多，70％低筋麵粉，30％高筋麵粉，便可做出口感香脆的薄批。

今次做的是香脆薄批，70％低筋麵粉，30％高筋麵粉。（攝影：潘樂文）

自製餅底即時發酵 非常簡單

將高筋麵粉混入低筋麵粉，再加入酵母、糖及水，攪拌勻均，最後加入鹽及橄欖油攪拌5分鐘，弄成一個麵糰。麵糰包上保鮮紙放進氣炸鍋，發酵1小時至麵糰大1倍，如夏天可放置常溫下發酵。

將高筋麵粉混入低筋麵粉，再加入酵母、糖及水，攪拌勻均。（攝影：潘樂文）

發酵完成後拿出麵糰，用擀麵棍壓至薄身。中間加入番茄醬、莎樂美腸及芝士，薄餅邊緣塗上橄欖油。最後，氣炸鍋預熱攝氏180度5分鐘，薄餅放入氣炸鍋，氣炸8分鐘即成。

麵糰包上保鮮紙放進氣炸鍋，發酵1小時至麵糰大1倍。（攝影：潘樂文）

番茄沙樂美腸薄餅食譜

番茄沙樂美腸薄餅（氣炸/Air-fly）

2人分量 1級難度 15分鐘



材料：

高筋麵粉70克

低筋麵粉30克

酵母3克

糖3克

鹽2克

水60克

橄欖油15克

莎樂美腸5片



醬料：

番茄醬50克

馬蘇里拉芝士30克



做法：

1. 高筋麵粉混入低筋麵粉、酵母、糖及水，攪拌勻均。

2. 再加入鹽及橄欖油攪拌5分鐘，弄成一個麵糰。

3. 麵糰放進氣炸鍋，發酵1小時至麵糰大1倍。

4. 拿出麵糰，用擀麵棍壓至薄身。

5. 中間加入番茄醬、莎樂美腸及芝士，薄餅邊緣塗上橄欖油。

6. 氣炸鍋預熱180度5分鐘，薄餅放入氣炸鍋，氣炸8分鐘即成。



不失敗貼士：

~高筋及低筋麵粉都要過麵粉篩，否則易有粉粒。

~鹽及橄欖油要後下，否則會影響酵母的活性。

~發酵時間約1小時，待麵糰大一倍才可以擀壓。

~薄餅邊緣塗上橄欖油，可令批邊又香脆。

